Центр китайской традиционной медицины Млечный путь в Санкт-Петербурге

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Центр китайской традиционной медицины

«Млечный путь»

Хэнаньская Академия традиционной китайской медицины (КНР) и Санкт-Петербургская Медицинская компания «Млечный путь» совместно открыли г.Санкт-Петербурге Оздоровительные Центры Китайской Традиционной Медицины.

Основной постулат китайской философии и медицины: «Человек – это микрокосм и обязан соблюдать законы природы – только так можно сохранить здоровье и обеспечить долголетие».

Наши специалисты

Доктор Хуа

Доктор Шен
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Лечение

Наши специалисты лечат следующие заболевания

Заболевания позвоночника В среднем возрасте почти у каждого человека возникают заболевания позвоночника и суставов.… Подробнее
Заболевания нервной системы Подробнее
Заболевания эндокринной системы Подробнее
Заболевания органов ЖКТ и кроветворения Лечение болезней желудка в китайской медицине. Подробнее
Заболевания органов мочеполовой системы Подробнее
Заболевания дыхательной системы Подробнее
Заболевания сердечно-сосудистой системы Подробнее
Гинекологические заболевания Подробнее
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Все заболевания

“Большая благодарность доктору! Появилась надежда на выздоровление! Надеюсь, на полное излечение!”

Гнедина Е. Г. - пациент клиники
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“Огромное спасибо от всей души замечательному врачу, доктору Ляну. Искренне благодарю вас за ваши усилия, старания, профессионализм, доброту сердца и великое мастерство.
От чистого сердца желаю вам, всегда оставаться уважаемым человеком, самым лучшим врачом и чудесным человеком, своего счастья и высокого признания.
От всей души хочу сказать вам "большое спасибо". Вы - врач от бога. Вы мастер своего дела и невероятный талант. Спасибо за оказанную помощь, за возможность жить полноценной жизнью. Желаю вам достатка сил и безграничных возможностей в вашем деле.”

Наталия Кузакова - пациент клиники

“Очень благодарна доктору, Сун и всему персоналу клиники на Кантемировской за проведенное лечение.
В центре не первый раз, но поскольку временно живу в другом городе "вдумчиво" заняться своим здоровьем не получалось. Вот в этот раз подумала обойтись несколькими посещениями, чтобы снять хотя бы болевой синдром и привычно отложить все остальное "на потом", хотя проблемы накапливались. Но буквально после двух сеансов я осознала, что не воспользоваться возможностью пролечиться у доктора Сунь - это преступление против себя. Поменяла все планы, осталась в Питере и прошла курс 10 сеансов. Состояние мое в целом значительно лучше, не говоря уже об отсутствии боли.”

Татьяна Иванова - пациент клиники

“Выражаю глубокую благодарность работникам Центра за внимание, чуткость, теплоту общения. Удивительно человечный доктор Лян. Всегда проявляет огромное внимание на приеме. Хочу пожелать много-много лет жизни без болезней, мира в душе, благоденствия. Теперь всегдабуду знать куда бежать за помощью медицинской и при необходимости приведу членов семьи и всех знакомых.”

Людмила - пациент клиники

“Огромная благодарность доктору Бай за профессионализм, чуткое, понимание проблем пациента. Боль удивительным образом уходит, появляются силы, повышается настроение. Будьте здоровы и благополучны, дрб, и приезжайте к нам ещё.”

Ирина - пациент клиники
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“Прекрасный доктор Шэн. Процедуры для меня не очень приятные, но результаты превзошли все ожидания!!! Спасибо. Сергей”

Сергей - пациент клиники
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Телефон: 8(812)920-55-09

Методы лечения

Методы традиционной китайской медицины, применяемые нашими специалистами

Скобление пластиной (ГУАША) Подробнее
Баночная терапия (БАГУАН) Подробнее
Иглорефлексотерапия (ЧЖЕНЦЗЮ) Подробнее
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