Центр китайской традиционной медицины Млечный путь в Санкт-Петербурге

Центр китайской традиционной медицины

«Млечный путь»

Хэнаньская Академия традиционной китайской медицины (КНР) и Санкт-Петербургская Медицинская компания «Млечный путь» совместно открыли г.Санкт-Петербурге Оздоровительные Центры Китайской Традиционной Медицины.

Основной постулат китайской философии и медицины: «Человек – это микрокосм и обязан соблюдать законы природы – только так можно сохранить здоровье и обеспечить долголетие».