Центр китайской традиционной медицины Млечный путь в Санкт-Петербурге

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Хэнаньская Академия традиционной китайской медицины (КНР) и Санкт-Петербургская Медицинская компания «Млечный путь» совместно открыли г.Санкт-Петербурге Оздоровительные Центры Китайской Традиционной Медицины.
Основной постулат китайской философии и медицины: «Человек – это микрокосм и обязан соблюдать законы природы – только так можно сохранить здоровье и обеспечить долголетие».
Наши специалисты лечат следующие заболевания
Методы традиционной китайской медицины, применяемые нашими специалистами