Иглорефлексотерапия при артрозе и артрите

Иглорефлексотерапия, известная под названиями иглоукалывание и акупунктура, представляет собой одну из традиционных методик народной китайской медицины. По представлениям восточных целителей любая болезнь является следствием нарушения циркуляции живой энергии Ци и лечение состоит в восстановлении нормального энергетического баланса с помощью акупунктуры. В нашем центре Млечный путь метод иглорефлексотерапии применятся для лечения и облегчения симптоматики многих заболеваний, в том числе таких заболеваний суставов, как артрозы и артриты.

Что такое артрит и артроз?

Артрит – это воспаление суставов. Может быть острым и хроническим. При отсутствии адекватного лечения постепенно переходит в артроз с разрушением костей и хрящевой суставной ткани. Часто приводит к ограничению и даже полному исчезновению подвижности в суставе с выраженным болевым синдромом.

Иглорефлексотерапия при артрозах и артритах

Введение иглы воздействует на биологически активные точки (БАТ). Нервные импульсы от БАТ поступают в ЦНС, активизируя защитные механизмы:

Устранение боли, после первого сеанса на короткий промежуток, а после полного курса из 10-20 сеансов – на более длительный период.

Снятие отечности, что способствует улучшению подвижности в суставе.

Устранение мышечного спазма и болей в околосуставном пространстве, особенно при воспалении плечевого сустава.

Улучшение кровоснабжения, что особенно актуально при артрозах крупных суставов – коленного, тазобедренного, плечевого.

Активация метаболизма хрящевой ткани, что уменьшает нагрузку на костную ткань и препятствует ее разрушению.

Активация иммунной системы, что важно при артритах инфекционной природы.

В нашей клинике Млечный путь мы можем сделать тщательное обследование, составить индивидуальную акупунктурную карту и провести лечение иглоукалыванием заболеваний суставов. Наши специалисты помогут не только избавиться от преследующих вас болей, но даже при комплексном подходе полностью остановить патологический процесс.