Иглорефлексотерапия при артрозе и артрите

 

Иглорефлексотерапия, известная под названиями иглоукалывание и акупунктура, представляет собой одну из традиционных методик народной китайской медицины. По представлениям восточных целителей любая болезнь является следствием нарушения циркуляции живой энергии Ци и лечение состоит в восстановлении нормального энергетического баланса с помощью акупунктуры. В нашем центре Млечный путь метод иглорефлексотерапии применятся для лечения и облегчения симптоматики многих заболеваний, в том числе таких заболеваний суставов, как артрозы и артриты.

Что такое артрит и артроз?

Артрит – это воспаление суставов. Может быть острым и хроническим. При отсутствии адекватного лечения постепенно переходит в артроз с разрушением костей и хрящевой суставной ткани. Часто приводит к ограничению и даже полному исчезновению подвижности в суставе с выраженным болевым синдромом.

Иглорефлексотерапия при артрозах и артритах 

Введение иглы воздействует на биологически активные точки (БАТ). Нервные импульсы от БАТ поступают в ЦНС, активизируя защитные механизмы:

В нашей клинике Млечный путь мы можем сделать тщательное обследование, составить индивидуальную акупунктурную карту и провести лечение иглоукалыванием заболеваний суставов. Наши специалисты помогут не только избавиться от преследующих вас болей, но даже при комплексном подходе полностью остановить патологический процесс.  

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