Грыжа позвоночника несет серьезную опасность для здоровья, поскольку может привести к компрессии нервных окончаний, вызывая острую боль и нарушение чувствительности. Несвоевременное лечение грыжи может привести к хроническим болям, ограниченной подвижности и снижению общего качества жизни. В нашей клинике «Млечный путь» квалифицированные врачи на основе традиционной китайской медицины проводят лечение этого заболевания и дальнейшую реабилитацию. Наряду с массажем, фитотерапией и другими методами широко применяется иглорефлексотерапия при грыже позвоночника.

Как помогает иглорефлексотерапия при грыже?

Иглорефлексотерапия основана на принципах китайской медицины. Метод предполагает применение тончайших игл, которые врач аккуратно вводит в активные точки на теле. Согласно мнению китайских врачей, грыжа позвоночника связана с нарушением энергетического баланса, который есть у каждого человека. Иглорефлексотерапия помогает восстановить этот баланс, активизировать циркуляцию энергии по меридианам и улучшить общее самочувствие. В комплексе с иными методами лечения она оказывает такое воздействие:

Снимает болевые ощущения, способствуя выработке естественных анальгетиков.

Улучшает кровоснабжение. Иглы воздействуют на определенные точки, стимулируя приток крови к ним: улучшается питание тканей и ускоряется регенерация.

Расслабляет мышцы. Акупунктура способна снять напряжение и спазмы в окружающих грыжу мышцах. Это помогает вернуть подвижности и снизить давление на позвоночник.

Стимулирует восстановление. Воздействие на БАТ активирует собственные ресурсы организма для заживления тканей и восстановления поврежденных структур.

Повышает эластичность межпозвоночных дисков. Это может смягчить давление на них при грыже.

Перед сеансом иглорефлексотерапии мы проводим диагностику, чтобы выявить особенности состояния пациента. Наш квалифицированный врач разрабатывает индивидуальный комплекс мер, учитывая особенности заболевания и особенности организма.