Лечение многих болевых синдромов часто проводится с использованием иглоукалывания, иначе иглорефлексотерапии или акупунктурной терапии. Не стала исключением и боль в спине. Например, в США, почти половина ответов в интернет-поисковике на запрос о помощи при спинных болях связана с предложениями пройти акупунктуру. Иглорефлексотерапия против боли в спине популярна не только благодаря своей высокой эффективности, но также возможности обойтись без применения медикаментов и наличию минимального числа противопоказаний. В нашей клинике традиционной китайской медицины Млечный путь иглоукалывание является одним из главных направлений лечения и обезболивания при любых болевых синдромах, на связанных с онкологией, болезнями свертывающей системы и крови.

Принцип действия иглорефлексотерапии против боли в спине

Введение иглы в определенные биологически активные точки на теле человека приводит к потоку нервных импульсов в ЦНС, откуда запускается вторичная рефлекторная реакция. Она в свою очередь проявляется в таких эффектах:

Снижает тонус мышц при болевой мышечно-тонической реакции, чем объясняется мощное обезболивающее действие.

Изменяет сосудистую реакцию.

Улучшает трофику тканей и состояние вегетативной нервной системы.

Преимущества лечения методом рефлексотерапии против боли в спине в нашей клинике

Иглоукалывание используется нашими специалистами как самостоятельный метод обезболивания, так в составе комплексного лечения. Иглорефлексотерапия совместима с медикаментозным лечением, физиотерапией, мануальной терапией. Эффективна для сокращения сроков реабилитации. В нашей клинике работают только сертифицированные специалисты, прошедшие стажировку у ведущих специалистов иглорефлексотерапии. Применяемые нами методики отличаются высокой эффективностью и полной безопасностью. Мы поможем вам избавиться как от острых болей в спине, так и хронических болевых синдромов. При этом проведем тщательное обследование и установим точный диагноз.