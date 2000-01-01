Лечение травами используется в китайской народной медицине повсеместно. Оно включено в комплексы терапии большинства заболеваний, т.к. помогает регулировать баланс Ян и Инь в организме, нормализовать движение энергии Ци по меридианам для оздоровления. Для фитотерапии используется более 2000 целебных трав, а также минералы и продукты животного происхождения — кожа, панцири, рога и т.д. В клинике «Млечный путь» квалифицированный врач китайской медицины подберет пациенту индивидуальный фитокомплекс для эффективной профилактики и лечения различных заболеваний.

Особенности китайской фитотерапии

Традиционная медицина в Китае делит целебные растения по «температуре» энергии, которую они несут:

Ян — это тепло и жар.

Инь — прохлада и холод.

Аналогично каждому заболеванию и симптомам тоже присвоена температура. Когда врач подбирает фитокомплекс, он следует правилу «Бу-Се», где Бу — это восполнение и активизация, Се — снижение, успокоение. Болезнь, нарушившая баланс Инь и Ян, вносит дефицит, может что-то угнетать или, наоборот, разгонять нежелательные процессы в организме. Фитотерапия с противоположным зарядом энергии корректирует эти проявления и способствует выздоровлению. Китайская фитотерапия активно используется в лечении и коррекции хронических заболеваний, для снятия воспалений, в качестве восстановления в реабилитационный период и в целях профилактики.

Подбирать лечение должен только компетентный доктор. Наши врачи имеют колоссальный опыт и знания, чтобы подбирать самый полезный и эффективный состав фитокомплекса для пациентов с разными проблемами и особенностями. Они учитывают анамнез, проводят тщательную диагностику и работают комплексно, чтобы привести пациентов к здоровью.