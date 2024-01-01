Боль в пояснице лечение

 

Боль в пояснице, ранее беспокоившая в основном людей преклонного возраста, сейчас заметно помолодела. Она может появиться и в 30-40 лет, и даже в 20 лет из-за сидячего образа жизни или, наоборот, неправильных физических нагрузок. В любом случае терпеть ее нельзя. Китайская медицина придерживается принципа, что боль сигнализирует о сбое в организме, и нужно как можно скорее разбираться с ее причинами, чтобы сохранить здоровье. В клинике «Млечный путь» врачи китайской традиционной медицины предлагают при боли в пояснице лечение, нацеленное не только на работу с симптомами, но и с первопричиной патологий — нарушением энергетических процессов в теле человека. 

Почему болит поясница?

Боль в поясничном отделе может быть вызвана различными причинами:

  • остеохондроз;

  • простатит;

  • защемление нерва;

  • грыжи и протрузии позвоночника;

  • пиелонефрит;

  • остеопороз;

  • холецистит и панкреатит;

  • слишком сильные физические нагрузки;

  • ожирение;

  • переохлаждение;

  • стресс и пр.

При обращении к врачу китайской медицины в первую очередь вы пройдете диагностику, которая и определит причину боли. Как правило, она связана с истощением жизненной энергии или застоем крови. Для диагностики врач в клинике «Млечный путь» использует такие методы, как опрос, визуальный осмотр, контактные методы (пульсодиагностика, пальпация). В некоторых случаях может потребоваться сделать рентген, УЗИ, КТ или МРТ. 

Лечение боли в пояснице методами КНМ

Главное преимущество методик китайской медицины в отсутствии оперативного вмешательства и приеме химических медикаментов. В зависимости от первопричины врач составит индивидуальную схему лечения, в которую могут войти:

  • моксотерапия;

  • иглоукалывание;

  • точечный массаж;

  • вакуум-терапия;

  • прогревание TDP-лампой и пр.

Лечение устраняет спазмы мышц, купирует боль, убирает застой крови и энергии. Как правило, 10 сеансов достаточно для полного выздоровления.

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