Боль в пояснице лечение

Боль в пояснице, ранее беспокоившая в основном людей преклонного возраста, сейчас заметно помолодела. Она может появиться и в 30-40 лет, и даже в 20 лет из-за сидячего образа жизни или, наоборот, неправильных физических нагрузок. В любом случае терпеть ее нельзя. Китайская медицина придерживается принципа, что боль сигнализирует о сбое в организме, и нужно как можно скорее разбираться с ее причинами, чтобы сохранить здоровье. В клинике «Млечный путь» врачи китайской традиционной медицины предлагают при боли в пояснице лечение, нацеленное не только на работу с симптомами, но и с первопричиной патологий — нарушением энергетических процессов в теле человека.

Почему болит поясница?

Боль в поясничном отделе может быть вызвана различными причинами:

остеохондроз;

простатит;

защемление нерва;

грыжи и протрузии позвоночника;

пиелонефрит;

остеопороз;

холецистит и панкреатит;

слишком сильные физические нагрузки;

ожирение;

переохлаждение;

стресс и пр.

При обращении к врачу китайской медицины в первую очередь вы пройдете диагностику, которая и определит причину боли. Как правило, она связана с истощением жизненной энергии или застоем крови. Для диагностики врач в клинике «Млечный путь» использует такие методы, как опрос, визуальный осмотр, контактные методы (пульсодиагностика, пальпация). В некоторых случаях может потребоваться сделать рентген, УЗИ, КТ или МРТ.

Лечение боли в пояснице методами КНМ

Главное преимущество методик китайской медицины в отсутствии оперативного вмешательства и приеме химических медикаментов. В зависимости от первопричины врач составит индивидуальную схему лечения, в которую могут войти:

моксотерапия;

иглоукалывание;

точечный массаж;

вакуум-терапия;

прогревание TDP-лампой и пр.

Лечение устраняет спазмы мышц, купирует боль, убирает застой крови и энергии. Как правило, 10 сеансов достаточно для полного выздоровления.