Моксотерапия представляет собой один из методов рефлексотерапии из арсенала традиционной китайской медицины. Основана на прижигании биологических активных точек (БАТ) на коже человека с помощью кончика полынной сигары или конуса, получивших название моксы.

Виды и особенности моксотерапии

Практика применяется как самостоятельный метод лечения, так и для усиления эффекта от иглорефлексотерапии, баночного и других видов массажа. Существует два вида моксотерапии:

Бесконтактный, основанный на прогревании БАТ без прикосновения к коже. Мокса помещается в специальное приспособление, которое напоминает деревянный домик или подставку-ступу, устанавливается на БАТ, болезненную или спазмированную область тела. Прогревание в этом случае может длиться от 30 до 60 минут.

Контактный, когда мокса контактирует с кожей через имбирную прокладку.

Принцип действия

Механизм воздействия на организм человека аналогичен иглоукалыванию. Прогревание рефлекторных точек, представляющих собой сплетение нервных окончаний, сосудов и мышечных волокон, вызывает рефлекторный ответ со стороны ЦНС. Последний выражается в активации кровоснабжения и циркуляции энергии Ци по всему организму с акцентированием на определенных органах в зависимости от выбранной БАТ. Сочетание общего и локального действия позволяет повысить иммунитет, избавиться от болей и воспаления, снять нервное напряжение и стресс.

Показания

Показаниями к моксотерапии являются такие состояния:

Частые простудные заболевания, когда организм легко «подхватывает» любое ОРВИ или ОРЗ.

Болезни верхних и нижних дыхательных путей – бронхиты, синуситы, тонзиллиты, хронический кашель и даже бронхиальная астма.

Заболевания опорно-двигательной системы – поражения суставов, позвоночника, остеохондроз.

Невралгии различной локализации.

Нервные расстройства – нарушения сна, депрессия, снижение когнитивных способностей, хроническая усталость.

Заболевания выделительной и половой сферы.

Головные боли разной этиологии и др.

Перед назначением лечения в клинике Млечный путь каждый пациент проходит тщательную диагностику методами китайской медицины, и только после этого наши специалисты выбирают оптимальный путь к его выздоровлению. Воспользуйтесь возможностью восстановить свою жизненную силу и здоровье с помощью китайской традиционной медицины.