Прогревание TDP-лампой

Аббревиатура TDP является сокращением от Teding Diancibo Pu, что переводится как специальный электромагнитный спектр. TDP лампа работает при нагревании до 466°С в области дальнего инфракрасного спектра с длиной волны от 2 до 25 мкм. Оказывает мощное оздоровительное действие на многие системы организма, включая иммунную, костно-мышечную, кровеносную, репродуктивную и др. Особенно эффективна при снятии мышечно-суставных болей и лечении хронических заболеваний.

Принцип действия

Особенностью TDP-лампы является наличие отверждаемой пластины, содержащей 33 минерала. Электромагнитное тепловое излучение переносит ионы этих элементов в человеческий организм на глубину до 10 см, значительное увеличивая его сопротивляемость заболеваниям, улучшая микроциркуляцию и общее состояние. Магнитное тепло является эффективным инструментом прогревания тканей, снятия болевых ощущений и уменьшения воспаления.

Преимущества

TDP-лампа обладает такими плюсами:

Безопасность использования с автоматическим отключением при нагреве головки лампы более 45°С.

Создание минеральных электромагнитных волн со спектром оптимальным для организма, что обеспечивает действие на клеточном уровне с восстановлением нормальной структуры и функции клеток.

Отличная сочетаемость с методами китайской традиционной медицины, практикуемыми в нашей клинике Млечный путь, что позволяет значительно усилить терапевтический эффект.

Показания для методики

Использование TDP-лампы актуально при таких состояниях:

Боли в спине, мышцах и суставах. Обезболивающий эффект основан на расслаблении мышц и снятии спазмов,

Лечение бурситов и артритов.

Ослабленный иммунитет и интоксикация.

Застойные явления.

Стрессы, бессонница, хроническая усталость и тревожность.

Нарушения гормонального фона у женщин.

TDP-лампы отлично зарекомендовали себя при профилактике ОРВИ и гриппе, а также как средство, обеспечивающее стойкий омолаживающий эффект с повышением упругости и очищением кожи. Запишитесь на сеанс лечения TDP-лампой в нашу клинику и ощутите выраженный эффект ее воздействия!