Китайская традиционная диагностика

Традиционная китайская медицина (ТКМ), как система практик и учений, была разработана в пятидесятых годах прошлого века на базе древних китайских трактатов по диагностике и лечению заболеваний. Китайская диагностика, являясь альтернативой официальной медицине использует непривычные для европейского человека методы исследования. Опытные специалисты клиники Млечный путь на основе 4-х методов способны поставить правильный диагноз и разработать оптимальную тактику лечения и ведения больного.

Четыре основных метода традиционной китайской диагностики

К основным методам диагностики в ТКМ относятся:

Осмотр. При осмотре врач оценивает состояние кожи и слизистых пациента, включая цвет лица, степень увлажненности кожных покровов, особенности глазных яблок и век, осанку пациента и то, как он сидит. Кроме того, врач обращает внимание на состояние волос, оценивая их блеск, густоту, сухость или повышенную сальность. Самым главным компонентом диагностики при первичном осмотре является состояние языка – его цвет, наличие разных типов налета, влажность, сглаженность бугорков и другие особенности. Все это замечает и фиксирует опытный специалист, буквальная считывая с карты языка наличие патологий в том или ином органе.

Выслушивание. Врач прислушивается ко всему, что исходит от пациента – дыханию, специфике голоса, биению пульса. Причем пульсовое диагностирование проводится в самых различных точках, а не только на запястьях рук. При этом учитываются ритмичность, наполненность, малейшие специфические оттенки характера пульса. Наши опытные врачи по «звучанию» пульса в разных точках тела могут поставить диагноз болезни даже в ее зачаточном состоянии.

Вынюхивание. Запах – неотъемлемая часть успешной диагностики. Специалисты могут уловить даже малейшие «ненормальные» изменения запаха изо рта, носа, ушей, кожи в определенных участках, а также почувствовать, например, запах мочи от тела при еще не диагностированных официальной медициной заболеваниях почек. Поэтому не удивляйтесь, если во время осмотра врач будет принюхиваться к вам особенно тщательно.

Опрос. Это самая объемная часть традиционной китайской диагностики. Древние китайские медики называли ее «Песнь десяти вопросов» с определенным алгоритмом их последовательности, направленным на уточнение полученных результатов от осмотра, выслушивания и вынюхивания

Опрос немного напоминает сбор анамнеза в официальной медицине, но более специфический с выявлением и дифференциацией синдромов согласно классификации, принятой в китайской медицине.