Китайская медицина использует массажа как один из самых эффективных способов воздействия на организм. Его результаты имеют как быстрый, так и продолжительный эффект, а спектр действия очень обширный. Китайский массаж головы дает возможность влиять на все тело за счет активации биологически активных точек. Глубокая проработка мышц, в том числе мимических и шейных не только расслабляет, но и помогает восстановиться и бороться со стрессом. В клинике «Млечный путь» массаж выполняют квалифицированные специалисты, имеющие медицинскую подготовку и идеально владеющими массажными техниками.

Эффективный китайский массаж в СПб

Китайский массаж головы предполагает создание комфортной атмосферы, чтобы клиент мог полностью расслабиться, т.к. от этого зависит эффективность процедуры. Врач помогает пациенту удобно лечь, наносит на зону без волос специальное масло и начинает сеанс с поглаживающих движений для разогрева. Далее мануальными техниками и специальными приспособлениями он плавно и аккуратно прорабатывает волосистую часть головы, мимические мышцы лица, зону шею. В результате китайский массаж головы оказывает такое воздействие:

Успокаивает и снимает нервное напряжение.

Снимает спазмы в мышцах, помогает остановить нервный тик.

Убирает напряжение в мышцах, снижая проявления стресса и тревожности.

Укрепляет иммунную систему за счет работы с БАТ.

Улучшает кровоснабжение мозга, предотвращая мигрень и другие виды головной боли.

Повышает концентрацию и внимание.

При выполнении в вечернее время способствует налаживанию сна.

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