Массаж используется не только для релаксации, но и как полноценный метод терапии при заболеваниях и проблемах опорно-двигательного аппарата, невралгиях и т.д. Китайский массаж спины — один из самых эффективных способов борьбы с нарушением осанки, мышечными болями, различными неврологическими симптомами в виде покалывания и потери чувствительности на каком-то участке. В нашем медицинском центре «Млечный путь» вы можете пройти сеанс или целый курс китайского массажа спины у профессионального врача мануальной терапии.

Когда нужен китайский массаж спины?

Врачи нашего центра используют китайскую методику массажа, которая включает в себя классический разогрев мышц, точечную проработку зажимов и триггерных точек, а также мануальную терапию для нормализации положения позвоночника и суставов.

Китайский массаж показан в таких случаях:

остеохондроз;

искривление осанки;

артроз;

головные боли, в т.ч. мигрени;

невралгии, т.е. защемления нервов, а также невропатии.

Обратитесь к нашему специалисту, если вы ощущаете боль и скованность в зоне затылка и шеи, лопаток и спины. Китайский массаж спины поможет убрать ощущение онемения, покалывания и боли в конечностях, которые возникают из-за спазмированных мышц и зажатых сосудов в спине. Правильная массажная техника снимет ощущение скованности в области грудной клетки и поясницы, поможет свободнее дышать, наклоняться, поворачиваться и в целом двигаться.

Ощущая дискомфорт или боль, не откладывайте визит к специалисту. В нашем центре врач проведет диагностику вашего состояния, а также проведет сеанс массажа, направленный на снятие зажимов, спазмов, застоя лимфы и защемлений нервов. Уже после первого визита вы почувствуете облегчение, а полный курс китайского массажа спины позволит надолго забыть о неприятных ощущениях в ней.