В Китае медицина сочетает традиционные методы и философское учение об энергетических процессах и меридиан в человеческом теле. Совместно это помогает лечить различные болезни и улучшать общее состояние пациентов, в т.ч. духовное. В отличие от классического массажа, китайские техники влияют на тело и биоэнергетическое поле. Китайский точечный массаж имеет древние корни и заслуживает отдельного внимания из всех техник. Он носит название акупрессуры и основывается на оздоровительных системах, издавна используемых на Востоке. В нашем центре «Млечный путь» профессиональные врачи выполняют точечный массаж как дополнение к основной терапии, ускоряющее выздоровление.
Особенности акупрессуры
Суть китайского точечного массажа заключается в механическом воздействии руками на акупунктурные точки, связанные с внутренними органами. Найти правильные точки сложно, поэтому делать это должен только квалифицированный специалист. Применяется акупрессура в таких случаях:
мигрень и головная боль;
травмы мышц, суставов, заболевания опорно–двигательного аппарата;
гипертония;
сбои в обмене веществ;
заболевания сердца и сосудов;
болезни дыхательной системы;
сбои в работе нервной системы и т.д.
Врач предварительно собирает анамнез и проводит осмотр пациента, принимая решение о том, нужна ли ему акупрессура и как ее выполнять. В основном во время массажа используются такие манипуляции:
надавливание на активные точки;
поглаживание и растирание;
захватывание;
вибрация — с помощью дополнительного оборудования.
Специалист работает с головой, плечами, лицом, пальцами рук и ног, спиной и т.д. Он действует мягко и осторожно, не причиняя болезненных ощущений и дискомфорта. Такой массаж полезен людям любого возраста, особенно с 7 до 65 лет. Его можно делать в рамках терапии и как профилактику. Записывайтесь на китайский точечный массаж в клинику «Млечный путь» — мы поможем вам обрести крепкое здоровье, как у жителей Востока.