В Китае медицина сочетает традиционные методы и философское учение об энергетических процессах и меридиан в человеческом теле. Совместно это помогает лечить различные болезни и улучшать общее состояние пациентов, в т.ч. духовное. В отличие от классического массажа, китайские техники влияют на тело и биоэнергетическое поле. Китайский точечный массаж имеет древние корни и заслуживает отдельного внимания из всех техник. Он носит название акупрессуры и основывается на оздоровительных системах, издавна используемых на Востоке. В нашем центре «Млечный путь» профессиональные врачи выполняют точечный массаж как дополнение к основной терапии, ускоряющее выздоровление.

Особенности акупрессуры

Суть китайского точечного массажа заключается в механическом воздействии руками на акупунктурные точки, связанные с внутренними органами. Найти правильные точки сложно, поэтому делать это должен только квалифицированный специалист. Применяется акупрессура в таких случаях:

мигрень и головная боль;

травмы мышц, суставов, заболевания опорно–двигательного аппарата;

гипертония;

сбои в обмене веществ;

заболевания сердца и сосудов;

болезни дыхательной системы;

сбои в работе нервной системы и т.д.

Врач предварительно собирает анамнез и проводит осмотр пациента, принимая решение о том, нужна ли ему акупрессура и как ее выполнять. В основном во время массажа используются такие манипуляции:

надавливание на активные точки;

поглаживание и растирание;

захватывание;

вибрация — с помощью дополнительного оборудования.

Специалист работает с головой, плечами, лицом, пальцами рук и ног, спиной и т.д. Он действует мягко и осторожно, не причиняя болезненных ощущений и дискомфорта. Такой массаж полезен людям любого возраста, особенно с 7 до 65 лет. Его можно делать в рамках терапии и как профилактику. Записывайтесь на китайский точечный массаж в клинику «Млечный путь» — мы поможем вам обрести крепкое здоровье, как у жителей Востока.