В китайской народной медицине основу представляет учение о том, что все органы, верхняя и нижняя части тела связаны друг с другом путями, называемыми меридианами. По ним протекает энергия Ци: когда все в порядке, человек здоров, а

при недостатке Ци и заблокированных каналах возникают болезни. Массаж Туйна — техника, которой уже более 3000 лет, используемая для восстановления работы органов через внешнее воздействие на меридианы. Это древнейший вид целебного массажа, практикуемый в нашей клинике «Млечный путь».

Суть китайского массажа Туйна

Массаж Туйна предполагает воздействие на активные точки вдоль всего тела, чтобы помочь мышцам расслабиться и убрать зажимы, спазмы, болезненные ощущения. Врач во время сеанса также прорабатывает позвоночник, чтобы сбалансировать энергию Ци в организме и восстановить нормальную работу внутренних органов. Его задача — нормализовать все процессы в организме, способствовать физическому и психологическому равновесию.

Процедура включает в себя разные виды манипуляций:

Релаксирующий линейный массаж.

Правка суставов.

Работа с активными точками и меридианами.

Массаж Туйна применяется для лечения заболевания разной этиологии:

В опорно-двигательном аппарате, в т.ч. боли, скованность в мышцах и суставах, межреберной невралгии.

Сбои в работе нервной системы.

Головные боли, включая мигрени.

Заболевания ЖКТ — нарушения в пищеварении, запоры, тяжесть в желудке и пр.

Также методика эффективна при хронической усталости, т.к. помогает расслабиться и восстановить жизненные силы организма. В среднем пациенту достаточно 8-10 сеансов длительностью 30-50 минут. Выбор продолжительности курса и сеанса определяет наш врач на основе предварительной диагностики.