Новый, опытный врач из Китая - Бао Рифу в нашем медицинском центре.

Резюме врача : Бао Рифу

Родился в семье практикующих традиционную китайскую медицину врачей.

Окончил Университет Гуанси традиционной китайской медицины со степенью бакалавра в области традиционной китайской медицины

Директор Альянса Гуандунской школы традиционной китайской медицины Фуян.

Секретарь Совета Гуанси по традиционной китайской медицине.

Занимается клинической практикой традиционной китайской медицины более 20 лет, хорошо использует классические методы лечения.

Специализируется на лечении：

1 Ортопедия: Ревматические боли в суставах, боли в шее, плечах, пояснице и ногах и т.д.

2 Внутренние болезни: головная боль, кашель, язва желудка, усталость, отеки и т.д.

3 Гинекология: дисменорея, нерегулярные менструации, гиперплазия молочных желез, кисты яичников、 Тазовый выпот и т.д.

4 Кожа: экзема, крапивница, псориаз.