Атопический дерматит проявляется кожным зудом, воспалениями и высыпаниями разной интенсивности. Женщины и дети болеют чаще, чем мужчины и взрослые. Западная медицина трактует атопический дерматит как аллергическое заболевание. Традиционная китайская медицины видит истоки неприятного недуга в нарушении энергетического баланса. Задача врача — убрать блоки и вернуть течение энергии по каналам в оптимальное состояние с учетом пола и возраста.

Диагностика и лечение

Центр китайской традиционной медицины “Млечный путь” предлагает лечение атопического дерматита. Мы рассматриваем человеческий организм как целостную систему, поэтому лечим не только кожу пациента. В нашем центре вы получите комплексное оздоровление и улучшение самочувствия.

Атопическому дерматиту свойственно хроническое течение с чередованием стадий ремиссии и рецидива. У нас вы получите лучшее лечение путем укрепления иммунитета, нормализации работы лимфатической и кровеносной системы.

Специалисты центра исходят из того, что мази, кремы, фармацевтические препараты не борются с причинами заболевания. Китайская традиционная медицина восстанавливает течение энергии и убирает глубинные причины атопического дерматита с помощью:

Иглорефлексотерапии.

Прижиганий с антистрессовым действием.

Фитотерапии на основе древних китайских рецептов.

Рекомендаций по питанию.

Ваша кожа снова станет чистой и здоровой. Вы избавитесь от изнуряющего зуда и психологических комплексов, вызванных проявлением заболевания. Ваше качество жизни улучшится.

В центре есть взрослый и детский прием. Записаться к врачу можно по телефону и через онлайн форму на сайте. Все вопросы относительно подготовки к приему врача задайте администратору по телефону. Ждем вас и будьте здоровы.