Атопический дерматит проявляется кожным зудом, воспалениями и высыпаниями разной интенсивности. Женщины и дети болеют чаще, чем мужчины и взрослые. Западная медицина трактует атопический дерматит как аллергическое заболевание. Традиционная китайская медицины видит истоки неприятного недуга в нарушении энергетического баланса. Задача врача — убрать блоки и вернуть течение энергии по каналам в оптимальное состояние с учетом пола и возраста.
Центр китайской традиционной медицины “Млечный путь” предлагает лечение атопического дерматита. Мы рассматриваем человеческий организм как целостную систему, поэтому лечим не только кожу пациента. В нашем центре вы получите комплексное оздоровление и улучшение самочувствия.
Атопическому дерматиту свойственно хроническое течение с чередованием стадий ремиссии и рецидива. У нас вы получите лучшее лечение путем укрепления иммунитета, нормализации работы лимфатической и кровеносной системы.
Специалисты центра исходят из того, что мази, кремы, фармацевтические препараты не борются с причинами заболевания. Китайская традиционная медицина восстанавливает течение энергии и убирает глубинные причины атопического дерматита с помощью:
Иглорефлексотерапии.
Прижиганий с антистрессовым действием.
Фитотерапии на основе древних китайских рецептов.
Рекомендаций по питанию.
Ваша кожа снова станет чистой и здоровой. Вы избавитесь от изнуряющего зуда и психологических комплексов, вызванных проявлением заболевания. Ваше качество жизни улучшится.
В центре есть взрослый и детский прием. Записаться к врачу можно по телефону и через онлайн форму на сайте. Все вопросы относительно подготовки к приему врача задайте администратору по телефону. Ждем вас и будьте здоровы.