Хроническое появление чешуек и кератоза на коже связано с таким заболеванием, как псориаз. Его причины неизвестны, зато механизмы — вполне понятны. Благодаря этому китайская традиционная медицина предлагает безопасное и эффективное лечение псориаза на основе комплексного подхода.

Особенности псориаза и его лечения

Пусковыми механизмами для псориаза, по мнению европейской медицины, являются генетические факторы, ослабление иммунитета, травмирование кожи, стрессы, перенесенные инфекции, а также прием некоторых препаратов и алкоголя. А вот в китайской медицине заболевание связывают с нарушением баланса энергий. Кожа становится сухой, чувствительной к внешним и внутренним факторам.

В нашем центре сперва вы пройдете осмотр и диагностику у квалифицированного врача. Заподозрить псориаз он может по характерным признакам:

Плоские папуля, четко отграниченные от здоровый участков.

Розовый или даже близкий к красному цвет пораженного участка с белыми чешуйками.

Проявляется псориатическая триада: при первом поскабливании усиливается шелушение, при втором — появляется влажная блестящая поверхность, при третьем — проступают точечные капли крови, которые не сливаются между собой.

Чаще всего очаги псориаза появляются на локтевых и коленных суставах, на лице и волосистой части головы, ладонях и подошвах. В экссудативной форме чешуйки приобретают серо-желтый цвет и часто сливаются в плотную корку, а при приближенности к ногтям меняется форма и качество ногтевой пластины. Часто псориаз сопровождается остеопорозом, суставными болями, а иногда — артрозом.

В клинике «Млечный путь» предлагается лучшее лечение псориаза как пустулезного, так и каплевидного, встречающегося у детей. Мы не используем традиционные методы западной медицины — крема, гормональные средства, салициловую и серно-дегтярную мазь, которые малоэффективны и имеют неоднозначное воздействие на организм. Главной задачей при лечении псориаза в китайской медицине является восстановление энергии. Для этого мы используем такие методики:

Иглорефлексотерапия.

Прижигание с успокаивающим действием.

Применение фитопрепаратов.

Комплексно эти методы не только убирают псориатические бляшки, но и нормализует работу иммунной, кровеносной, лимфатической систем. Вы забудете о зуде, сухости и неприятном виде кожи с помощью индивидуальной методики от экспертов восточной медицины в клинике «Млечный путь».