Бронхиальная астма — хроническое заболевание бронхов. Его симптомы — отек слизистой оболочки, спазмы с приступами удушья и нарушением дыхания. Для больного эффективное лечение бронхиальной астмы означает безопасность и улучшение качества жизни.

Методика лечения зависит от физиологических особенностей пациента, вида и стадии заболевания. Пульмонологи и аллергологи выделяют:

аллергическую бронхиальную астму, обусловленную контактом с аллергенами;

неаллергическую, вызванную инфекцией дыхательных путей, гормональными и иммунными сбоями в организме;

смешанную, при которой пациент страдает от комплексного воздействия вышеуказанных факторов.

Терапию назначают на основе результатов анализов, аппаратного обследования органов дыхания, общей оценки состояния здоровья, сопутствующих заболеваний.

Методы эффективного лечения бронхиальной астмы

Состояние больного улучшается при исключении контактов с аллергенами. Ему следует:

пользоваться кондиционерами, воздухоочистителями, увлажнителями, системами климат-контроля для поддержания оптимальной температуры, влажности, чистоты воздуха в помещениях;

отказаться от ковровых покрытий и содержания домашних животных;

использовать гипоаллергенные чехлы на матрасы, подушки;

правильно питаться.

Хорошие результаты дает применение аллергоспецифической иммунотерапии (АСИП). Суть методики — медленная вакцинация микродозами выявленного аллергена. Подходит пациентам до 50 лет. Противопоказания — беременность, обострение или тяжелая форма заболевания, онкология. Один курс лечения занимает до 5 лет.

Раннее начало терапии — важный фактор успеха. Обращайтесь к врачу при первых признаках болезни. Будьте здоровы!