Бронхиальная астма

Бронхиальная астма — хроническое заболевание бронхов. Его симптомы — отек слизистой оболочки, спазмы с приступами удушья и нарушением дыхания. Для больного эффективное лечение бронхиальной астмы означает безопасность и  улучшение качества жизни. 

 

Методика лечения зависит от физиологических особенностей пациента, вида и стадии заболевания. Пульмонологи и аллергологи выделяют: 

 

 

Терапию назначают на основе результатов анализов, аппаратного обследования органов дыхания, общей оценки состояния здоровья, сопутствующих заболеваний.

 

Методы эффективного лечения бронхиальной астмы

 

Состояние больного улучшается при исключении контактов с аллергенами. Ему следует:

 

Хорошие результаты дает применение аллергоспецифической иммунотерапии (АСИП). Суть методики — медленная вакцинация микродозами  выявленного аллергена. Подходит пациентам до 50 лет. Противопоказания — беременность, обострение или тяжелая форма заболевания, онкология. Один курс лечения занимает до 5 лет. 

 

Раннее начало терапии — важный фактор успеха. Обращайтесь к врачу при первых признаках болезни. Будьте здоровы!

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