Избыточный вес

Под ожирением следует понимать чрезмерно большое количество жировой ткани, окружающей не только мышцы, но и внутренние органы. Часто ему сопутствует и накопление избыточной жидкости — отеки. Заболевание диагностируют у пациентов разного возраста, пола, региона проживания и т.д. Главными причинами ожирения являются нарушения пищевого поведения и сбои в работе эндокринной системы. Китайская традиционная медицина называет причиной ожирения нарушенный обмен веществ и гормональные сбои, а значит и лечение ожирения сосредоточено на устранении этих проблем и их первопричины.
Западная медицина делит ожирение на такие виды:
Эндокринное — вызвано сбоями в работе эндокринной железы, в особенности гипотиреозом, гиперкортицизмом, гипогонадизмом.
Гипоталамическое — вызвано сбоем в гипоталамусе.
Алиментарно-конституциональное — возникает из-за переедания и недостатка физических нагрузок. Это самый распространенный вид.
В китайской медицине главным аспектом лечения избыточного веса является оценка проблемы целостно. Снизить неконтролируемый аппетит помогает акупунктура: микроиглы, установленные в точки ушной раковины, блокируют сигналы голода.
В центре китайской медицины «Млечный путь» проводится лечение ожирения всех стадий:
1-я — реальный вес больше идеального на 25-29%;
2-я — вес больше на 30-50%;
3-я — вес больше на 50-99%;
4-я — вес превышает идеальное значение на 100% и более.
Предварительно пациенты проходят пульсовую диагностику и осмотр врача, который, к тому же, обращает внимание даже на цвет языка, состояние кожи и собирает анамнез. Чаще всего к нам обращаются пациенты с такими проявлениями избыточного веса:
Повышенное чувство голода.
Одышка.
Отеки, особенно — ног.
Слабость, сонливость.
Нервозность и раздражительность.
Нарушения работы ЖКТ.
Сухость во рту, чувство жажды.
Суставные и мышечные боли.
Гипертония.
Сбои менструального цикла, снижение потенции.
Дерматиты, трофические поражения кожи, стрии.
В нашем центре врачи устраняют эти проявления и причины набора веса. Для этого используются такие методики, как иглорефлексотерапия и моделирующий массаж. В результате после курса уменьшается полнота, уходит целлюлит, налаживается работа лимфатической, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, улучшается состояние кожи и нормализуется метаболизм. Грамотный подход наших врачей избавит от избыточного веса быстро и безопасно.