Избыточный вес

Под ожирением следует понимать чрезмерно большое количество жировой ткани, окружающей не только мышцы, но и внутренние органы. Часто ему сопутствует и накопление избыточной жидкости — отеки. Заболевание диагностируют у пациентов разного возраста, пола, региона проживания и т.д. Главными причинами ожирения являются нарушения пищевого поведения и сбои в работе эндокринной системы. Китайская традиционная медицина называет причиной ожирения нарушенный обмен веществ и гормональные сбои, а значит и лечение ожирения сосредоточено на устранении этих проблем и их первопричины.

Виды и стадии ожирения

Западная медицина делит ожирение на такие виды:

Эндокринное — вызвано сбоями в работе эндокринной железы, в особенности гипотиреозом, гиперкортицизмом, гипогонадизмом.

Гипоталамическое — вызвано сбоем в гипоталамусе.

Алиментарно-конституциональное — возникает из-за переедания и недостатка физических нагрузок. Это самый распространенный вид.

В китайской медицине главным аспектом лечения избыточного веса является оценка проблемы целостно. Снизить неконтролируемый аппетит помогает акупунктура: микроиглы, установленные в точки ушной раковины, блокируют сигналы голода.

В центре китайской медицины «Млечный путь» проводится лечение ожирения всех стадий:

1-я — реальный вес больше идеального на 25-29%;

2-я — вес больше на 30-50%;

3-я — вес больше на 50-99%;

4-я — вес превышает идеальное значение на 100% и более.

Предварительно пациенты проходят пульсовую диагностику и осмотр врача, который, к тому же, обращает внимание даже на цвет языка, состояние кожи и собирает анамнез. Чаще всего к нам обращаются пациенты с такими проявлениями избыточного веса:

Повышенное чувство голода.

Одышка.

Отеки, особенно — ног.

Слабость, сонливость.

Нервозность и раздражительность.

Нарушения работы ЖКТ.

Сухость во рту, чувство жажды.

Суставные и мышечные боли.

Гипертония.

Сбои менструального цикла, снижение потенции.

Дерматиты, трофические поражения кожи, стрии.

В нашем центре врачи устраняют эти проявления и причины набора веса. Для этого используются такие методики, как иглорефлексотерапия и моделирующий массаж. В результате после курса уменьшается полнота, уходит целлюлит, налаживается работа лимфатической, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, улучшается состояние кожи и нормализуется метаболизм. Грамотный подход наших врачей избавит от избыточного веса быстро и безопасно.