Сахарный диабет – одно из самых распространенных заболеваний в мире. Специалисты центра китайской медицины «Млечный путь» используют традиционные методы для ускорения лечения, а также для профилактики – когда проявляется преддиабет. Они сочетаются с официальными методами лечения преддиабета, которые опираются на диету и повышение физической активности.
Врачи центра «Млечный путь» - дипломированные доктора из Китая. Они подбирают для каждого пациента персонализированный план лечения. При его составлении учитываются режим дня и питания пациента, наличие других болезней, общее состояние здоровья и другие влияющие на ход терапии факторы.
Патологические причины преддиабетного состояния такие же, как у многих других болезней: неправильное питание, сидячий образ жизни, курение, лишний вес, высокое давление. Значимый фактор риска – излишний вес, которые нарушает здоровое протекание многих процессов. Кроме того, «спусковым крючком» к развитию болезни могут стать другие заболевания, сказывающиеся на работе иммунной, эндокринной, нервной системы.
Основные симптомы заболевания обнаруживаются официальными методами диагностики – анализом глюкозы в крови. Если при диабете натощак глюкоза находится на уровне 7 и выше, то при преддиабете в пределах 5,6-6,9. После еды уровень глюкозы повышается, поэтому о диабете говорит показатель в 11, а о преддиабете – в 7,8-11.
Преддиабетическое состояние также сопровождается высокой жаждой. Человек из-за загустившейся крови пьет много воды – до 5 или даже 10 литров в сутки. Из-за снизившегося усвоения глюкозы также появляется слабость, быстрая утомляемость. Симптомами преддиабета также могут быть неясность зрения, кожный зуд, постоянное чувство голода, тошнота.
Согласно традиционным медицинским практикам Востока, все болезни возникают из-за нарушения структуры организма на физическом, энергетическом или сознательном уровне. Поэтому лечение в виде приема таблеток и соблюдения диеты решает проблему лишь частично. А если восстановить здоровую структуру организма, возникнут благоприятные условия для выздоровления.
Сахарный диабет – болезнь беспокойного сознания. А лучшее время для его лечения – начало лета, когда организм окреп после весеннего восстановления и набрал энергии Ян. Проблема в нарушении энергетического баланса – человек находится в стрессе и нуждается в большей энергии, чем вырабатывает организм. Это создает проблемы в работы органов, а далее процесс развивается по цепочке – каждое изменение рождает за собой новые. Оттого диабет также признан психосоматическим заболеванием – он может развиться без физических причин, а лишь по причине психической перегрузки.
Поэтому помимо лечебных практик вроде иглорефлексотерапии и массажа необходимо поработать с сознанием. Надо полюбить себя, научиться хвалить себя за достижения, перестать необъективно сравнивать себя с другими. Нелишними тут будут и ароматические процедуры: успокаивающие и настраивающие на спокойный анализ жизненной ситуации. Наши врачи могут помочь вам и в подборе фитотерапевтического комплекса, который поможет в борьбе с преддиабетом.