Сахарный диабет – одно из самых распространенных заболеваний в мире. Специалисты центра китайской медицины «Млечный путь» используют традиционные методы для ускорения лечения, а также для профилактики – когда проявляется преддиабет. Они сочетаются с официальными методами лечения преддиабета, которые опираются на диету и повышение физической активности.

Врачи центра «Млечный путь» - дипломированные доктора из Китая. Они подбирают для каждого пациента персонализированный план лечения. При его составлении учитываются режим дня и питания пациента, наличие других болезней, общее состояние здоровья и другие влияющие на ход терапии факторы.

Причины и симптомы

Патологические причины преддиабетного состояния такие же, как у многих других болезней: неправильное питание, сидячий образ жизни, курение, лишний вес, высокое давление. Значимый фактор риска – излишний вес, которые нарушает здоровое протекание многих процессов. Кроме того, «спусковым крючком» к развитию болезни могут стать другие заболевания, сказывающиеся на работе иммунной, эндокринной, нервной системы.

Основные симптомы заболевания обнаруживаются официальными методами диагностики – анализом глюкозы в крови. Если при диабете натощак глюкоза находится на уровне 7 и выше, то при преддиабете в пределах 5,6-6,9. После еды уровень глюкозы повышается, поэтому о диабете говорит показатель в 11, а о преддиабете – в 7,8-11.

Преддиабетическое состояние также сопровождается высокой жаждой. Человек из-за загустившейся крови пьет много воды – до 5 или даже 10 литров в сутки. Из-за снизившегося усвоения глюкозы также появляется слабость, быстрая утомляемость. Симптомами преддиабета также могут быть неясность зрения, кожный зуд, постоянное чувство голода, тошнота.

Рекомендации китайской медицины

Согласно традиционным медицинским практикам Востока, все болезни возникают из-за нарушения структуры организма на физическом, энергетическом или сознательном уровне. Поэтому лечение в виде приема таблеток и соблюдения диеты решает проблему лишь частично. А если восстановить здоровую структуру организма, возникнут благоприятные условия для выздоровления.

Сахарный диабет – болезнь беспокойного сознания. А лучшее время для его лечения – начало лета, когда организм окреп после весеннего восстановления и набрал энергии Ян. Проблема в нарушении энергетического баланса – человек находится в стрессе и нуждается в большей энергии, чем вырабатывает организм. Это создает проблемы в работы органов, а далее процесс развивается по цепочке – каждое изменение рождает за собой новые. Оттого диабет также признан психосоматическим заболеванием – он может развиться без физических причин, а лишь по причине психической перегрузки.

Поэтому помимо лечебных практик вроде иглорефлексотерапии и массажа необходимо поработать с сознанием. Надо полюбить себя, научиться хвалить себя за достижения, перестать необъективно сравнивать себя с другими. Нелишними тут будут и ароматические процедуры: успокаивающие и настраивающие на спокойный анализ жизненной ситуации. Наши врачи могут помочь вам и в подборе фитотерапевтического комплекса, который поможет в борьбе с преддиабетом.