Лечение бессоницы китайскими методиками

Бессоница может вторгнуться в жизнь любого человека и иметь под собой самые различные причины. Она существенно портит качество жизни, т.к. сперва вы тревожитесь из-за того, что не можете уснуть вовремя, а на утро ощущаете себя разбитым и уже уставшим. Проблемы со сном влияют на вашу продуктивность и психоэмоциональное состояние, а хронический недосып снижает иммунитет и повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому лечение бессонницы должно быть своевременным и правильным. В нашей клинике «Млечный путь» вы можете пройти диагностику организма и воспользоваться мудростью китайской медицины для избавления от нарушений сна.

Лечение бессоницы всех видов

Проблемы со сном могут проявляться по-разному:

Долго не можете уснуть, ворочаетесь в кровати. Иногда кажется, что сон уже близко, но вас постоянно «выдергивает» в момент засыпания.

Частые необоснованные пробуждения в течение ночи, после которых порой тяжело уснуть.

Продолжительность сна становится меньше, вы можете просыпать задолго до будильника и не мочь заснуть вновь.

Бессоница мешает спать несколько ночей подряд, хотя объективных причин для этого нет.

Со всеми видами нарушения сна работают врачи нашей клиники китайской медицины «Млечный путь». Для каждого пациента схема терапии подбирается индивидуально с учетом особенностей его организма, возраста, образа жизни и характера проблемы. Лечение бессоницы обычно включает в себя использование фитопрепаратов, не вызывающих сонливости днем и нормализующих активность мозга. Также врач может локально воздействовать на энергетические меридианы в виде точечного массажа, иглорефлексотерапии, моксотерапии. Все это эффективно помогает наладить сон и улучшить общее самочувствие.