Лечение бессоницы китайскими методиками

 

Бессоница может вторгнуться в жизнь любого человека и иметь под собой самые различные причины. Она существенно портит качество жизни, т.к. сперва вы тревожитесь из-за того, что не можете уснуть вовремя, а на утро ощущаете себя разбитым и уже уставшим. Проблемы со сном влияют на вашу продуктивность и психоэмоциональное состояние, а хронический недосып снижает иммунитет и повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому лечение бессонницы должно быть своевременным и правильным. В нашей клинике «Млечный путь» вы можете пройти диагностику организма и воспользоваться мудростью китайской медицины для избавления от нарушений сна. 

Лечение бессоницы всех видов

Проблемы со сном могут проявляться по-разному:

Со всеми видами нарушения сна работают врачи нашей клиники китайской медицины «Млечный путь». Для каждого пациента схема терапии подбирается индивидуально с учетом особенностей его организма, возраста, образа жизни и характера проблемы. Лечение бессоницы обычно включает в себя использование фитопрепаратов, не вызывающих сонливости днем и нормализующих активность мозга. Также врач может локально воздействовать на энергетические меридианы в виде точечного массажа, иглорефлексотерапии, моксотерапии. Все это эффективно помогает наладить сон и улучшить общее самочувствие. 

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