Лицевой нерв отвечает за движение мимической мускулатура в ответ на эмоции, движение бровей и век, функцию питья и жевания, а также за симметрию лица. Иногда возникает паралич нерва по причине инфекционного заражения, действия токсинов, в результате травмы, а также как следствие неврологического отклонения, отита, опухоли. Одним из самых распространенных является идиопатический паралич Белла. В любом случае проблема требует срочного решения, чтобы предотвратить осложнения для других органов.

Лечение в клинике «Млечный путь»

Китайская медицина в числе причин недуга называет застой Цзу, слабость Ци и болезнь Би. Именно поэтому методики лечения лицевого паралича направлены на восстановление баланса энергий в организме.

Паралич лицевого нерва проявляется остро и имеет такие симптомы:

веки смыкаются не до конца;

асимметричны уголки рта;

нарушено восприятие вкуса;

не работает часть мимических мышц.

Невозможность закрыть глаза полностью ведет к пересыханию роговицы и снижению остроты зрения. Иногда паралич сопровождается болью в ухе, сглаживанием носогубной складки и неподвижностью бровей.

С причинами и симптомами в клинике китайской медицины «Млечный путь» врачи борются комплексно, составляя программы для:

снятия отечности и воспаления;

обеспечения оттока лимфы от участка пораженного нерва;

нормализации кровоснабжения;

возобновление активности нерва.

Для этого используются такие методики, как точечный массаж и иглорефлексотерапия. Их задача — как можно скорее восстановить работу мимической мускулатуры и избавить от риска осложнений. Обращайтесь — в нашей клинике каждый случай рассматривается индивидуально, а лечение назначается на основе диагностики и с учетом индивидуальных особенностей пациента.