Паралич лицевого нерва

Лицевой нерв отвечает за движение мимической мускулатура в ответ на эмоции, движение бровей и век, функцию питья и жевания, а также за симметрию лица. Иногда возникает паралич нерва по причине инфекционного заражения, действия токсинов, в результате травмы, а также как следствие неврологического отклонения, отита, опухоли. Одним из самых распространенных является идиопатический паралич Белла. В любом случае проблема требует срочного решения, чтобы предотвратить осложнения для других органов. 

Лечение в клинике «Млечный путь»  

Китайская медицина в числе причин недуга называет застой Цзу, слабость Ци и болезнь Би. Именно поэтому методики лечения лицевого паралича направлены на восстановление баланса энергий в организме. 

Паралич лицевого нерва проявляется остро и имеет такие симптомы:

Невозможность закрыть глаза полностью ведет к пересыханию роговицы и снижению остроты зрения. Иногда паралич сопровождается болью в ухе, сглаживанием носогубной складки и неподвижностью бровей. 

С причинами и симптомами в клинике китайской медицины «Млечный путь» врачи борются комплексно, составляя программы для:

Для этого используются такие методики, как точечный массаж и иглорефлексотерапия. Их задача — как можно скорее восстановить работу мимической мускулатуры и избавить от риска осложнений. Обращайтесь — в нашей клинике каждый случай рассматривается индивидуально, а лечение назначается на основе диагностики и с учетом индивидуальных особенностей пациента. 

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