Лицевой нерв отвечает за движение мимической мускулатура в ответ на эмоции, движение бровей и век, функцию питья и жевания, а также за симметрию лица. Иногда возникает паралич нерва по причине инфекционного заражения, действия токсинов, в результате травмы, а также как следствие неврологического отклонения, отита, опухоли. Одним из самых распространенных является идиопатический паралич Белла. В любом случае проблема требует срочного решения, чтобы предотвратить осложнения для других органов.
Китайская медицина в числе причин недуга называет застой Цзу, слабость Ци и болезнь Би. Именно поэтому методики лечения лицевого паралича направлены на восстановление баланса энергий в организме.
Паралич лицевого нерва проявляется остро и имеет такие симптомы:
веки смыкаются не до конца;
асимметричны уголки рта;
нарушено восприятие вкуса;
не работает часть мимических мышц.
Невозможность закрыть глаза полностью ведет к пересыханию роговицы и снижению остроты зрения. Иногда паралич сопровождается болью в ухе, сглаживанием носогубной складки и неподвижностью бровей.
С причинами и симптомами в клинике китайской медицины «Млечный путь» врачи борются комплексно, составляя программы для:
снятия отечности и воспаления;
обеспечения оттока лимфы от участка пораженного нерва;
нормализации кровоснабжения;
возобновление активности нерва.
Для этого используются такие методики, как точечный массаж и иглорефлексотерапия. Их задача — как можно скорее восстановить работу мимической мускулатуры и избавить от риска осложнений. Обращайтесь — в нашей клинике каждый случай рассматривается индивидуально, а лечение назначается на основе диагностики и с учетом индивидуальных особенностей пациента.