Синдром хронической усталости настигает практически каждого человека, который много работает, испытывает психоэмоциональное перенапряжение, недостаточно спит и часто погружается в стресс. Когда усталость из накопившейся переходит в хроническую, отдых и даже длительный сон не приносят облегчения: вы чувствуете себя разбитым уже с самого утра, а в течение дня вас могут беспокоить такие симптомы:

головная боль;

нарушения сердечного ритма;

суставные боли;

апатия, раздражительность и скачки настроения;

сонливость, состояние угнетения;

снижение продуктивности, отсутствие мотивации;

нарушения внимания и памяти;

снижение качества сна, бессонница.

Китайская медицина раньше, чем европейская, дала имя хронической усталости и связала ее со снижением иммунитета, заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Именно поэтому китайские врачи всегда стремятся как можно раньше выявить это заболевание и вылечить его, работая на профилактику осложнений.

В клинике китайской медицины «Млечный путь» квалифицированные врачи подберут индивидуальную программу лечения синдрома хронической усталости, щадящий для организма и удобный для и без того обессиленного человека. Мы используем такие методики:

фитотерапия — препараты подбираются индивидуально с учетом преобладающей симптоматики;

иглоукалывание — воздействие на болевые точки с помощью акупунктуры быстро снимает болевые проявления;

точечный массаж для настройки движения энергетических потоков — нормализует работу нервной системы.

Постепенно вы почувствуете прилив сил, повышение работоспособности, стабилизацию настроения и эмоционального фона, четкость мышления и улучшение когнитивных процессов, а также отметите нормализацию сна.