Аденома простаты (простатит)

Простатит поражает мужчин в возрасте от 35 лет, вызывая нарушение половой и мочевыделительной функции. Воспалительное заболевание сопровождается гормональными изменениями, болью и жжением в органах малого таза, в острой фазе — гнойные выделения, иногда сопровождающиеся кровянистыми сгустками. При отсутствии лечения простатит перерастает в аденому простаты — доброкачественную гиперплазию тканей, которая, тем не менее, доставляет сильный дискомфорт, затрудняет мочевыделение и вызывает сексуальную дисфункцию. Именно поэтому своевременное эффективное лечение простатита крайне востребовано. В нашем центре китайской медицины «Млечный путь» вы получите профессиональную помощь в лечении столь неприятного недуга. При этом мы гарантируем полную конфиденциальность.

Методы лечения простатита в нашем центре

Достижения современной китайской медицины направлены на снятие симптоматики при хроническом течении простатита и борьбе с его основными причинами — последствиями травм, застоев, стрессов. Чаще пациентам предлагается комплексная терапия, которая состоит из таких методов:

Иглоукалывание.

Точечный массаж.

Термотерапия.

Фитотерапия.

Важно отметить, что все эти методы не применяются в острой фазе или при обострении хронического простатита. Процедуры противопоказаны при повышенной температуре тела, частом и затрудненном мочеиспускании с резями, острыми болями внизу живота и в промежности.

Китайская медицина помогает снять боли, наладить мочевыделительную функцию, восстановить эрекцию и повысить либидо. В нашем центре квалифицированные врачи используют проверенные методики и фитосборы, доказавшие свою эффективность. Мы подбираем схему лечения индивидуально и сопровождаем пациента до полного выздоровления.