Эректильная дисфункция (импотенция)

В настоящее время термин импотенция в научных кругах постепенно заменяется на понятие эректильной дисфункции – состояния, при котором у мужчины эрекция полностью отсутствует или имеет нестабильный характер. Но в народном обиходе новый термин пока не прижился, поэтому мы будем называть его по-прежнему импотенцией.

Однократная осечка в совершении полового акта еще не означает наличия патологии, поэтому не стоит впадать сразу в панику, но повторяющиеся проблемы с эрекцией требуют немедленной консультации специалиста и эффективного комплексного лечения. Специалисты центра китайской традиционной медицины Млечный путь не только установят причины импотенции, но и помогут устранить ее симптомы и добиться полного восстановления мужской потенции.

Причины импотенции

Важную роль в нарушении эрекции играют такие факторы, как:

Психологический. Для того, чтобы половой акт состоялся, мужчине необходим психологический и эмоциональный комфорт. Он должен испытывать положительные эмоции, быть уверенным в своей привлекательности для партнерши. Порой даже одно невпопад сказанное слово с ее стороны может привести к ослаблению эрекции.

Гормональный статус, связанный с недостаточной выработкой мужских половых гормонов эндокринной системой. Очень часто наблюдается у мужчин с ожирением.

Нейрососудистый, связанный с нарушением функционирования вегетативно-сосудистой системы в результате перенесенных заболеваний мочеполовой сферы инфекционно-воспалительного характера или приемом определенных медикаментов. К последним можно отнести антидепрессанты, β-адреноблокаторы, антиаллергические препараты и др.).

Анатомический. Связан с нарушением кровенаполнения полового члена из-за анатомических особенностей врожденного характера или приобретенных после операций, травм или опухолей характера.

Способы лечения импотенции по традиционным китайским методикам в оздоровительном центре Млечный путь

Использование методов традиционной китайской медицины при лечении импотенции включает в себя такие направления:

Иглорефлексотерапия, известная также как иглоукалывание. Является наряду с прижиганием одним из способов акупунктуры. Воздействует на эндокринную систему через биологически активные точки (БАТ), что приводит к повышению уровня тестостерона и других мужских половых гормонов.

Прогревание БАТ с помощью моксы – полынной сигары. Активизирует работу мочеполовых органов м надпочечников, нормализует гормональный статус.

Различные виды массажа.

Фитотерапия.

Конечным результатом комплексного лечения является нормализация деятельности нейроэндокринной системы, восстановление полноценного снабжение кровью половых органов, либидо, эрекции и сперматогенеза.

Когда к нам следует обращаться?

Поводом обращения за помощью может быть не только импотенция, но и снижение либидо (полового влечения), отсутствие эякуляции и оргазма. Все это приводит к быстро нарастающему психологическому дискомфорту – замкнутости, раздражительности, бессоннице. Постоянная зацикленность на сексуальных неудачах приводит к стрессовому состоянию и развитию депрессии. Поэтому не стоит стесняться своих проблем, а лучше обратиться за помощью в наш оздоровительный центр Млечный путь. Это важно не только лично для мужчины, но и для сохранения его партнерских отношений с любимой женщиной. Ведь от неразрешенных сексуальных проблем страдают оба партнера. Обращайтесь к нам – мы внимательно вас выслушаем, обследуем и найдем оптимальный путь к решению ваших проблем с потенцией.