Эректильная дисфункция (импотенция)

В настоящее время термин импотенция в научных кругах постепенно заменяется на понятие эректильной дисфункции – состояния, при котором у мужчины эрекция полностью отсутствует или имеет нестабильный характер. Но в народном обиходе новый термин пока не прижился, поэтому мы будем называть его по-прежнему импотенцией.

Однократная осечка в совершении полового акта еще не означает наличия патологии, поэтому не стоит впадать сразу в панику, но повторяющиеся проблемы с эрекцией требуют немедленной консультации специалиста и эффективного комплексного лечения. Специалисты центра китайской традиционной медицины Млечный путь не только установят причины импотенции, но и помогут устранить ее симптомы и добиться полного восстановления мужской потенции.

Причины импотенции

Важную роль в нарушении эрекции играют такие факторы, как:

Способы лечения импотенции по традиционным китайским методикам в оздоровительном центре Млечный путь

Использование методов традиционной китайской медицины при лечении импотенции включает в себя такие направления:

Конечным результатом комплексного лечения является нормализация деятельности нейроэндокринной системы, восстановление полноценного снабжение кровью половых органов, либидо, эрекции и сперматогенеза.

Когда к нам следует обращаться?

Поводом обращения за помощью может быть не только импотенция, но и снижение либидо (полового влечения), отсутствие эякуляции и оргазма. Все это приводит к быстро нарастающему психологическому дискомфорту – замкнутости, раздражительности, бессоннице. Постоянная зацикленность на сексуальных неудачах приводит к стрессовому состоянию и развитию депрессии. Поэтому не стоит стесняться своих проблем, а лучше обратиться за помощью в наш оздоровительный центр Млечный путь. Это важно не только лично для мужчины, но и для сохранения его партнерских отношений с любимой женщиной. Ведь от неразрешенных сексуальных проблем страдают оба партнера. Обращайтесь к нам – мы внимательно вас выслушаем, обследуем и найдем оптимальный путь к решению ваших проблем с потенцией.

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