Лечение мочекаменной болезни

 

Центр Китайской Традиционной Медицины “Млечный Путь” предлагает лечение мочекаменной болезни у взрослых. Традиционная китайская медицина учитывает природу человека, рассматривает его как целостную энергетическую систему, использует безопасные методы лечения и натуральные фитопрепараты.

 

Восстановление баланса жизненной энергии Ци в физическом теле пациента дает мощный исцеляющий эффект. Нормализация работы мочевыделительной системы сопровождается:

 

Методы лечения мочекаменной болезни

Специалисты центра особое внимание уделяют правильной диагностике и устранению причин заболевания. Китайская медицина смотрит в корень проблемы. В этом ее преимущество перед западной медициной. Основной причиной болезни является нарушение обмена веществ, приводящее к образованию камней в почках, которые травмируют мочеточники и мочевой пузырь.

 

Пациентам предлагается лечение мочекаменной болезни с помощью:

 

Плюсы обращения в центр “Млечный Путь”

 

У нас работают специалисты из Китая с огромным опытом и безупречной репутацией. Они проведут диагностику, составят план лечения и реализуют его.

 

Уже после первых процедур вы получите ощутимое облегчение. По окончании терапии вы почувствуете себя здоровым человеком. Рекомендации врача помогут вам избежать рецидива с помощью физиотерапии и диетотерапии.

 

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