Под гепатозом подразумевают токсическую реакцию организма, в результате которого меняется структура печени. Гепатоз имеет острую и хроническую форму. Эффективное лечение гепатоза практикуется в клинике «Млечный путь».

Причины

Острый гепатоз возникает в результате поражения печени токсическими веществами. Это может быть алкоголь, лекарственные препараты в повышенной дозировке, ядовитые грибы.

Клетки печени при постоянном воздействии алкоголя начинают разрушаться, что приводит к развитию заболевания. Также результатом может быть недостаточное количество витаминов, нарушение процессов в обмене веществ.

Симптоматика

При появлении признаков острого гепатоза, возникает озноб, появляется слабость, головной болью, желтизной кожного покрова. Могут появиться проблемы со стулом. Во время осмотра доктор может почувствовать увеличение органа. На фоне всего этого нарушаются функции печени, развивается печеночная кома, что в нередких случаях приводит к летальному исходу.

Среди симптомов хронического гепатоза выделим:

проблемы с работой кишечника;

быстрая утомляемость;

болевые ощущения в правом подреберье.

Печень не очень увеличивается, но во время пальпации возникает сильная боль.

Лечение

При остром гепатозе пациент лечится стационарно. После госпитализации проводится обследование и подбирается лечение. Первая задача – избавиться от токсинов, так как именно они разрушают орган.

Острая форма подразумевает полный запрет алкоголя, употребления жирной пищи. Пациенту назначается диета и препараты, которые способствуют растворения лишних жировых клеток.

Избавиться от проблемы помогут опытные специалисты клиники «Млечный путь». Для записи на прием, звоните по телефонам, указанным на сайте.