Лечение панкреатита

Под панкреатитом подразумевают воспалительный процесс, нарушающий функции поджелудочной железы. Развитие заболевания зависит от генетической предрасположенности, от количества потребляемого алкоголя и образа жизни в целом.

Причины

Панкреатит бывает двух видов: острый и хронический. Среди основных причин заболевания специалисты центра китайской медицины «Млечный путь» выделяют алкогольную интоксикацию.

При этом не исключаются и другие причины, среди которых:

закупорка протоков поджелудочной железы камнями;

травматическое повреждение железы;

нарушение обмена веществ;

последствия хирургического вмешательства;

инфекция;

воздействие медицинских препаратов.

В китайской медицине причиной панкреатита называют нарушение на меридиане печени энергии ци. Важно своевременно пройти обследование и начать лечение, так как поджелудочная железа управляет всеми функциями организма.

Симптоматика

Острый: боль в области живота, отдающая в спину, тошнота, рвота, повышенная температура тела, появление коричневых или фиолетовых пятен в боковых частях живота, иногда болевой шок. Хронический: боль в области живота, нарушение стула, стул с примесью жира. Реактивный: болевые ощущения в области солнечного сплетения или подреберья, тошнота, рвота. Деструктивный: интоксикация организма, нарушение работы органов. Билиарный: развитие желчекаменной болезни, интенсивная боль, тошнота, рвота.





Лечение

Острый панкреатит лечится в клиники. Пациенту назначаются обезболивающие препараты, вводится раствор для восстановления водного баланса, выписываются антибиотики.

Больному, страдающему хроническим панкреатитом, подбирается диета, назначаются медицинские препараты.