Панкреатит

Лечение панкреатита

Под панкреатитом подразумевают воспалительный процесс, нарушающий функции поджелудочной железы. Развитие заболевания зависит от генетической предрасположенности, от количества потребляемого алкоголя и образа жизни в целом. 

Причины 

Панкреатит бывает двух видов: острый и хронический. Среди основных причин заболевания специалисты центра китайской медицины «Млечный путь» выделяют алкогольную интоксикацию. 

При этом не исключаются и другие причины, среди которых: 

В китайской медицине причиной панкреатита называют нарушение на меридиане печени энергии ци. Важно своевременно пройти обследование и начать лечение, так как поджелудочная железа управляет всеми функциями организма. 

Симптоматика 

  1. Острый: боль в области живота, отдающая в спину, тошнота, рвота, повышенная температура тела, появление коричневых или фиолетовых пятен в боковых частях живота, иногда болевой шок.

  2. Хронический: боль в области живота, нарушение стула, стул с примесью жира.

  3. Реактивный: болевые ощущения в области солнечного сплетения или подреберья, тошнота, рвота.

  4. Деструктивный: интоксикация организма, нарушение работы органов.

  5. Билиарный: развитие желчекаменной болезни, интенсивная боль, тошнота, рвота. 


Лечение  

Острый панкреатит лечится в клиники. Пациенту назначаются обезболивающие препараты, вводится раствор для восстановления водного баланса, выписываются антибиотики.

Больному, страдающему хроническим панкреатитом, подбирается диета, назначаются медицинские препараты. 

 

Бесплатная консультация!

Позвоните нам по телефону: 8(812)920-55-09 или оставьте свой контактный номер и мы перезвоним!