Под панкреатитом подразумевают воспалительный процесс, нарушающий функции поджелудочной железы. Развитие заболевания зависит от генетической предрасположенности, от количества потребляемого алкоголя и образа жизни в целом.
Панкреатит бывает двух видов: острый и хронический. Среди основных причин заболевания специалисты центра китайской медицины «Млечный путь» выделяют алкогольную интоксикацию.
При этом не исключаются и другие причины, среди которых:
закупорка протоков поджелудочной железы камнями;
травматическое повреждение железы;
нарушение обмена веществ;
последствия хирургического вмешательства;
инфекция;
воздействие медицинских препаратов.
В китайской медицине причиной панкреатита называют нарушение на меридиане печени энергии ци. Важно своевременно пройти обследование и начать лечение, так как поджелудочная железа управляет всеми функциями организма.
Острый: боль в области живота, отдающая в спину, тошнота, рвота, повышенная температура тела, появление коричневых или фиолетовых пятен в боковых частях живота, иногда болевой шок.
Хронический: боль в области живота, нарушение стула, стул с примесью жира.
Реактивный: болевые ощущения в области солнечного сплетения или подреберья, тошнота, рвота.
Деструктивный: интоксикация организма, нарушение работы органов.
Билиарный: развитие желчекаменной болезни, интенсивная боль, тошнота, рвота.
Острый панкреатит лечится в клиники. Пациенту назначаются обезболивающие препараты, вводится раствор для восстановления водного баланса, выписываются антибиотики.
Больному, страдающему хроническим панкреатитом, подбирается диета, назначаются медицинские препараты.