Хроническое воспаление слизистой толстого кишечника обычно диагностируют у пациентов в возрасте 15-30 лет. В начале патология захватывает нижние отделы— прямую и сигмовидную кишку. Среди причин медики называют наследственность, слабый иммунитет, инфекционное поражение тканей.

Лечение по протоколам

Неосложненный (неспецифический) язвенный колит лечат в стационаре. Больным назначают:





капельницы с комплексом препаратов, восстанавливающих нормальное соотношение электролитов, микроэлементов, белков;

гормональные препараты (кортикостероиды), антибиотики, иммуносупрессоры;

легкую белковую диету, дробное питание маленькими порциями.





Для уменьшения проявлений диареи и неприятных частых позывов к дефекации используют соответствующие фармацевтические препараты. При обильных кровотечениях может понадобиться переливание крови. При возникновении серьезных побочных процессов (непроходимость кишечника, онкология, перфорация кишки) может понадобиться хирургическое лечение

Китайские методики лечения

Составленная специалистами центра “Млечный путь” программа терапии методами традиционной китайской медицины включает прогревание, иглоукалывание, лечение гомеопатическими препаратами. Цель лечения — восстановить энергетический баланс, воздействовать на глубинные причины заболевания. Оно оказывает общеукрепляющее действие, устраняет неприятные симптомы язвенного колита.





Самое важное, что исцеление при использовании методов традиционной китайской медицины происходит постепенно, мягко. Они минимизируют риск возникновения побочных эффектов и тяжелых осложнений — рака прямой кишки, прободения стенок кишечника. Большинству пациентов удается избежать хирургического лечения.