Желчекаменная болезнь

Под желчекаменной болезнью подразумевают хроническое заболевание, в результате которого в желчевыводящих путях и в желчном пузыре образовываются камни. Они препятствуют нормальному выводу желчи, вызывая тем самым болевые ощущения. В зоне риска женщины среднего возраста. Основная причина заболевания – нарушение обмена холестерина.

Причины и симптомы

Основная причина заболевания, по мнению специалистов клиники китайской медицины «Млечный путь», нарушение работы меридианов печени, что приводит к дисбалансу энергии Ци.

Также к причинам относят частое употребление вредной пищи (особенно жирной еды), алкоголя, неполноценное питание в виде чая вместо нормального завтрака, сахарный диабет. Первое, что специалисты назначают пациенту – это диета, правильный рацион, после очищаются желчевыводящие пути.

Симптомы:

боль, особенно в районе образования камней;

колики, вызванные блокировкой протоков либо шейки желчного пузыря;

неприятные ощущения в области правого подреберья.

В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно, болевые ощущения могут быть незначительными. Это приводит к тому, что многие пациенты игнорируют такое беспокойство, что усложняет в будущем ситуацию.

Диагностика и лечение

Камни могут быть однородными, смешанными или сложными. Задача диагностики определить вид и подобрать правильное лечение. Диагностика проводится по языку, а также пульсу.

Доктор определяет размер языка, его цвет, есть налет или нет. Болезнь может сопровождаться язвами и сыпью на языке.

Также проверяется пульс в области лучевой артерии. Это эффективный способ, позволяющий определить наличие и других заболеваний.

В качестве лечения в клинике «Млечный путь» подбираются травы, пациенту создаются условия, где он может приобрести спокойствие, так как гнев является причиной многих физиологических нарушений.