Желчекаменная болезнь

Под желчекаменной болезнью подразумевают хроническое заболевание, в результате которого в желчевыводящих путях и в желчном пузыре образовываются камни. Они препятствуют нормальному выводу желчи, вызывая тем самым болевые ощущения. В зоне риска женщины среднего возраста. Основная причина заболевания – нарушение обмена холестерина. 

Причины и симптомы

Основная причина заболевания, по мнению специалистов клиники китайской медицины «Млечный путь», нарушение работы меридианов печени, что приводит к дисбалансу энергии Ци. 

Также к причинам относят частое употребление вредной пищи (особенно жирной еды), алкоголя, неполноценное питание в виде чая вместо нормального завтрака, сахарный диабет. Первое, что специалисты назначают пациенту – это диета, правильный рацион, после очищаются желчевыводящие пути.  

Симптомы:

В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно, болевые ощущения могут быть незначительными. Это приводит к тому, что многие пациенты игнорируют такое беспокойство, что усложняет в будущем ситуацию. 

Диагностика и лечение 

Камни могут быть однородными, смешанными или сложными. Задача диагностики определить вид и подобрать правильное лечение. Диагностика проводится по языку, а также пульсу. 

Доктор определяет размер языка, его цвет, есть налет или нет. Болезнь может сопровождаться язвами и сыпью на языке. 

Также проверяется пульс в области лучевой артерии. Это эффективный способ, позволяющий определить наличие и других заболеваний. 

В качестве лечения в клинике «Млечный путь» подбираются травы, пациенту создаются условия, где он может приобрести спокойствие, так как гнев является причиной многих физиологических нарушений.   

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