Желчекаменная болезнь

Под желчекаменной болезнью подразумевают хроническое заболевание, в результате которого в желчевыводящих путях и в желчном пузыре образовываются камни. Они препятствуют нормальному выводу желчи, вызывая тем самым болевые ощущения. В зоне риска женщины среднего возраста. Основная причина заболевания – нарушение обмена холестерина.
Основная причина заболевания, по мнению специалистов клиники китайской медицины «Млечный путь», нарушение работы меридианов печени, что приводит к дисбалансу энергии Ци.
Также к причинам относят частое употребление вредной пищи (особенно жирной еды), алкоголя, неполноценное питание в виде чая вместо нормального завтрака, сахарный диабет. Первое, что специалисты назначают пациенту – это диета, правильный рацион, после очищаются желчевыводящие пути.
Симптомы:
боль, особенно в районе образования камней;
колики, вызванные блокировкой протоков либо шейки желчного пузыря;
неприятные ощущения в области правого подреберья.
В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно, болевые ощущения могут быть незначительными. Это приводит к тому, что многие пациенты игнорируют такое беспокойство, что усложняет в будущем ситуацию.
Камни могут быть однородными, смешанными или сложными. Задача диагностики определить вид и подобрать правильное лечение. Диагностика проводится по языку, а также пульсу.
Доктор определяет размер языка, его цвет, есть налет или нет. Болезнь может сопровождаться язвами и сыпью на языке.
Также проверяется пульс в области лучевой артерии. Это эффективный способ, позволяющий определить наличие и других заболеваний.
В качестве лечения в клинике «Млечный путь» подбираются травы, пациенту создаются условия, где он может приобрести спокойствие, так как гнев является причиной многих физиологических нарушений.