КАК ЛЕЧАТ РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ

Ревматоидный артрит – это хроническое воспаление соединительной ткани в суставах. Заболевание способно поразить любой сустав, но чаще всего проявляется на пальцах, запястья, коленях, пятках. Артрит сопровождается сильной болью, скованностью движений, воспалением тканей. В ослабленном организме он также усугубляет усталость, может спровоцировать лихорадку. В отсутствие лечения приводит к деформации суставных тканей.

Важное значение для лечения имеет ранняя диагностика и меры, предотвращающие серьезное повреждение тканей. Но на практике это удается редко. В лечении официальная медицина прибегает к антибактериальным, кортикостероидным препаратам, физиотерапии, синовэктомии (удаление синовиальной оболочки).

ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА В КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Традиционная восточная медицина предлагает искать причины артрита и других болезней в нарушении движения энергии в теле. Такие нарушения вызывают, в зависимости от сопутствующих факторов, сырость, жар, холод, пустоту Ци в печени и почках. Такие патогенные факторы словно запирают болезнь, не дают организму её изгнать.

Для восстановления здорового баланса и циркуляции энергии надо исправить проблемы иммунитета. С этого необходимо начинать лечение ревматоидного артрита, иначе усилия будут протекать, как из дырявой бочки, а болезнь – возвращаться снова.

Для лечения артрита в китайской традиционно медицине используют классические методики: иглоукалывание, различные массажи, лечебные травы.

Иглорефлексотерапия

Стимуляция биологически активных точек – универсальное средство для лечения многих болезней. Но для правильного использования этого инструмента необходим грамотный специалист, желательно – обучившийся в Китае. Именно такие доктора работают в "Млечном пути". Иглоукалывание убирает застои в энергетической системе, восстанавливает движение энергии и крови, способствуя выходу болезни из тела.

Фитотерапия

Эффективность натуральных средств на основе растений признана и официальной медициной. Сборы против ревматоидного артрита имеют противовоспалительное, питательное, обезболивающее действие. Курс лечения всегда назначается индивидуально на 2-3 месяца.

Массаж и акупрессура

Традиционный и баночный массаж тоже применяются для восстановления здорового энергообращения в организме. Они имеют доказанный расслабляющий и тонизирующий (в зависимости от техники проведения), согревающий, обезболивающий эффект, помогают наполнить мышцы кислородом, ускорить отток лишней жидкости.