Лечение артроза

Артроз – другое название остеоартрит или остеоартроз. Это хроническое заболевание суставов, в результате чего пациенты сталкиваются с болью, проблемами во время передвижения.

Причины

Сбой в работе организма – основная причина. Это приводит к истощению ткани суставов, появлению недостатка хрящевой ткани. В результате человек сталкивается с нарушением и неполноценной работой органа.

К прочим причинам относят:

лишний вес;

менопаузу;

неравномерное распределение нагрузок во время занятий спортом и других физических нагрузок.

Специалисты восточной медицины к причинам артроза относят нарушение на меридиане почек энергетического баланса.

Характерные симптомы артроза:

Сильная боль;

Нарушение координации движений;

Хруст и припухлость мышц:

Пациенты жалуются на скованность движений, напряжение мышц.

Виды

1 Остеоартрит коленного сустав: боль после сна, в положении сидя

2 Остеоартоз стопы: боль, припухлость, покраснение, отек, повышенная температура тела.

3 Остеоартроз тазобедренного сустава: боль во время подъема со стула, болевые ощущения в области паха.

4 Остеоартроз плечевого сустава: боль во время занятий спортом.

5 Артоз голеностопного сустава: боль во время физических нагрузок.

6 Деформирующий артроз: возникает при нарушении обменных процессов либо во время физических нагрузок.

7 Остеоартроз шейного отдела позвонка: звон в ушах, боль в шеи, болевые ощущения во время поворота головой.

8 Ревиатоидный артроз: причина — травмы, инфекция.

9 Посттравматический артроз: возникает в результате получения травмы.

Лечение

Специалисты центра китайской медицины проведут диагностику, установят причину артроза и подберут индивидуальное лечение.

Каждый этап лечения контролируется и своевременно корректируется опытным специалистом.