Артроз – другое название остеоартрит или остеоартроз. Это хроническое заболевание суставов, в результате чего пациенты сталкиваются с болью, проблемами во время передвижения.
Сбой в работе организма – основная причина. Это приводит к истощению ткани суставов, появлению недостатка хрящевой ткани. В результате человек сталкивается с нарушением и неполноценной работой органа.
К прочим причинам относят:
Специалисты восточной медицины к причинам артроза относят нарушение на меридиане почек энергетического баланса.
Сильная боль;
Нарушение координации движений;
Хруст и припухлость мышц:
Пациенты жалуются на скованность движений, напряжение мышц.
1 Остеоартрит коленного сустав: боль после сна, в положении сидя
2 Остеоартоз стопы: боль, припухлость, покраснение, отек, повышенная температура тела.
3 Остеоартроз тазобедренного сустава: боль во время подъема со стула, болевые ощущения в области паха.
4 Остеоартроз плечевого сустава: боль во время занятий спортом.
5 Артоз голеностопного сустава: боль во время физических нагрузок.
6 Деформирующий артроз: возникает при нарушении обменных процессов либо во время физических нагрузок.
7 Остеоартроз шейного отдела позвонка: звон в ушах, боль в шеи, болевые ощущения во время поворота головой.
8 Ревиатоидный артроз: причина — травмы, инфекция.
9 Посттравматический артроз: возникает в результате получения травмы.
Специалисты центра китайской медицины проведут диагностику, установят причину артроза и подберут индивидуальное лечение.
Каждый этап лечения контролируется и своевременно корректируется опытным специалистом.