Суставная сумка либо бурса отвечают за нормальную работу суставов. Сумка заполнена жидкостью, которая упрощает процесс трения между собой костной системы. Когда суставная сумка воспаляется, пациентам диагностируется бурсит.

Лечение бурсита суставов производится при помощи антибиотиков, противовоспалительных препаратов.

Причины и симптоматика

Получив даже незначительную травму, вы повышаете риск развития бурсита. Также причиной может стать и инфекция либо если вы неправильно распределяете нагрузку во время пробежки, силовых упражнений.

Воспаление суставной сумки чаще всего наблюдается в области таза, колена, плеча, локтя. Симптоматика проявляется поэтапно. Первоначально пациенты жалуются на незначительную боль, после появляется покраснение и отечность, возникают проблемы со сгибом конечностей. Со временем боль усиливается, что может привести к проблемам передвижения. Еще один симптом – повышенная температура.

Разновидности

Выделяют такие разновидности бурсита суставов:

Локтевого. Возникает после получения травмы, сопровождается болью в локте, сложно согнуть руку. Коленного. Страдает передняя чашечка колена, причина – травма, вынужденное лежание в одной позе. Также выделяют подколенный бурсит. Плечевого. Пациенты жалуются на болевые ощущения при попытке отвести руку в сторону. Может сопровождаться припухлостью, при пальпации возникает сильная боль. Тазобедренного. Боль, отдающая в переднюю часть бедра, возникает и тогда, когда человек сидит и тогда, когда ходит. Стопы. Проблема женщин, носящих обувь на высоком каблуке. Боль возникает во время передвижения и другой активности.

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