Oстеохондроз

Остеохондроз шейного отдела позвоночника – неприятное заболевание, которое свидетельствует о глубинных проблемах и несет большую опасность. Даже если протрузия диска невелика, она может сдавливать спинной нерв, приводя не только к периодической, но и постоянной боли, а также парезу, нарушениям работы внутренних органов или частей тела и даже параличу.

В центрах китайской медицины "Млечный путь" шейный остеохондроз лечат настоящие китайские врач с дипломами Хэнаньской академии китайской традиционной медицины и фармакологии.

Традиционная китайская медицина против остеохондроза

Медицинские традиции восточных народов в случае лечения остеохондроза предлагают начинать работу с купирования боли и уменьшения спазма. Важно, чтобы тело было расслаблено и не чувствовало дискомфорта – тогда оно откроется для более глубинного воздействия. Без такой подготовки лечение не даст эффекта или вообще не состоится.

Обычно основные симптомы и следствия болезни при лечении китайскими методами начинают уходить после 2-3 посещений врача. Это онемение в руках, головная боль, напряжение в мышцах и воспаление тканей в области шеи, боли, отдающиеся в конечности.

Три основные технологии, которые используют в восточной медицине для лечения шейного остеохондроза:

Иглорефлексотерапия. Помогает работать как с отдельными участками воспаления или боли, так и прорабатывать общий фронт заболевания. Снимает мышечные спазмы, боль, отечность, быстро восстанавливает чувствительность и двигательную активность пальцев, стимулирует работу внутренних органов.

Мануальная терапия. Глубоко действует на ткани и кровеносную систему. Благодаря этому освобождаются сдавленные нервы, разгружаются позвонки, к тканям приливает кровь, улучшается обмен веществ. Для снятия напряжения и увеличения расстояния между позвонками может применяться ручное вытягивание.

Точечный массаж. Эффективно действует против мышечных спазмов шейных мышц, убирает гипертонус, стимулирует кровоснабжение мозга, в комплексе с другими методами убирает воспаление и отечность.

При необходимости терапевтический курс дополняют другие лечебные техники, применяемые нашими специалистами: баночный массаж и баночная терапия, массаж гуаша. Это помогает не только избавиться от симптомов остеохондроза, но и уменьшить объем факторов, способствующих развитию заболевания. Китайская медицина также может быть эффективным дополнением к курсу лечения или восстановления после остеохондроза, назначенного в обычной больнице.