Лечение радикулита в медицинском центре "Млечный путь"

Сильные боли и воспаление при радикулите связаны с защемлением корешков нервных окончаний. Чаще всего это происходит при травме позвоночника или вследствие остеохондроза. Острый и хронический радикулит может затронуть все отделы позвоночника — шейный, грудной, поясничный и крестцовый. Лечение радикулита должно быть направлено на снятие болевого синдрома и устранение причины ущемления и воспаления. В медицинском центре "Млечный путь" специалисты используют проверенные методики китайской медицины для безопасного и эффективного избавления пациентов от радикулита и его неприятных последствий.

Методы лечения радикулита

В нашем центре китайской медицины для каждого пациента специалист индивидуально подбирает методы лечения, составляет план и контролирует динамику. Для лечения радикулита у нас используются такие методы:

Иглорефлексотерапия. Основной метод терапии через воздействие тончайшими иглами на определенные точки для снятия боли и напряжения, в результате чего освобождается нервный корешок. Иглы провоцируют приток крови к месту введения, активизацию процессов заживления и выздоровления. Иглоукалывание также способствует повышению иммунитета и тонуса организма, вызывает общее улучшение самочувствия.

Точечный массаж. Направлен на стимуляцию глубинных процессов, активизацию процессов самоизлечения. Работает и как профилактика других заболеваний, а также как терапия скрытых недугов.

Остеопатия.

Мануальная терапия — выполняется максимально аккуратно и щадяще. По сути, это массаж с ориентацией на ощущения пациента.

Фитотерапия. Помогает унять боль, оказывает противовоспалительное действие и используется для профилактики рецидивов.

Целебные пластыри. Включают в себя 10 компонентов, которые работают комплексно: снимают напряжение в мышцах, улучшают приток крови, оказывают локальное противовоспалительное действие.

Врачи медицинского центра "Млечный путь" используют моно- и комбинированную терапию для устранения причин, проявлений и последствий радикулита. Также они дают рекомендации для предотвращения рецидивов и восстановления здоровья позвоночника в домашних условиях.