Сильные боли и воспаление при радикулите связаны с защемлением корешков нервных окончаний. Чаще всего это происходит при травме позвоночника или вследствие остеохондроза. Острый и хронический радикулит может затронуть все отделы позвоночника — шейный, грудной, поясничный и крестцовый. Лечение радикулита должно быть направлено на снятие болевого синдрома и устранение причины ущемления и воспаления. В медицинском центре "Млечный путь" специалисты используют проверенные методики китайской медицины для безопасного и эффективного избавления пациентов от радикулита и его неприятных последствий.
В нашем центре китайской медицины для каждого пациента специалист индивидуально подбирает методы лечения, составляет план и контролирует динамику. Для лечения радикулита у нас используются такие методы:
Врачи медицинского центра "Млечный путь" используют моно- и комбинированную терапию для устранения причин, проявлений и последствий радикулита. Также они дают рекомендации для предотвращения рецидивов и восстановления здоровья позвоночника в домашних условиях.