У многих людей возникает сколиоз. Эта патология характеризуется искривлением оси позвоночника. В большинстве случаев заболевание проявляется в детстве, а потом со временем прогрессирует. Начальные стадии недуга успешно врачуются консервативными методиками.
При прогрессе болезни появляется асимметрия тела. Ребра, лопатки, а также плечи и таз смещаются, возникает искривление позвоночного столба. Необходимо грамотно произвести лечение сколиоза при его появлении, чтобы не допустить серьезных последствий для здоровья.
Сколиоз можно определить по определенным признакам:
В запущенном состоянии патология может привести к большим нарушениям в функционировании легких, ЖКТ и сердца.
К этому заболеванию может привести:
Чаще всего сколиоз появляется у детей подросткового возраста в период их активного развития из-за слабых спинных мышц.
Патология может захватывать локальные области поясницы, груди или шеи.
Если говорить о форме искривления, то она делится на:
По форме отклонения от нормального позвоночного столба эта болезнь разделяется на право- и левостороннюю.
Также медики насчитывают 4-ре степени сколиоза. От самой легкой первой (асимметрия почти не видна, наблюдается сутулость), до 4-ой (когда искривление достигает максимума, и болезнь уже поражает внутренние органы).
После осмотра, врач составляет индивидуальную лечебную программу для пациента, исходя из полученной информации: вида и стадии заболевания, его запущенности, возрастной категории и других факторов. Она основана на консервативном врачевании: с использованием медикаментов, резонансно-волновой терапии и иных способов.
Все большую популярность набирает лечение методами китайской медицины, доказавшее свою высокую эффективность. Оно позволяет улучшить состояние пациента, избавить его от боли, исправить осанку и стимулировать регенерационные процессы в организме. Иглоукалывание даст возможность запустить механизмы самоисцеления. Разные варианты массажа (ГУАША, акупунктурный и т.д.) помогут снять напряжение и убрать дисбаланс тела, стимулировать кровоток и нормализовать состояние мышечной ткани. Вакуумная терапия (лечение банками) уберет застойные явления, насытит кожу кислородом, повысит мышечный тонус.
Специалисты ЦКТМ "Млечный Путь" – опытные китайские врачи, успешно излечившие от этого заболевания множество пациентов. Они помогут Вам избавиться от болей и других проблем и снова почувствовать себя счастливыми и здоровыми!