Сколиоз

У многих людей возникает сколиоз. Эта патология характеризуется искривлением оси позвоночника. В большинстве случаев заболевание проявляется в детстве, а потом со временем прогрессирует. Начальные стадии недуга успешно врачуются консервативными методиками.

При прогрессе болезни появляется асимметрия тела. Ребра, лопатки, а также плечи и таз смещаются, возникает искривление позвоночного столба. Необходимо грамотно произвести лечение сколиоза при его появлении, чтобы не допустить серьезных последствий для здоровья.

Признаки патологии


Сколиоз можно определить по определенным признакам:

  • неестественная походка;
  • искривленный позвоночник;
  • асимметрия, наблюдаемая в районе таза, ног, плеч, лопаток и ребер;
  • постоянные мигрени;
  • болевые ощущения в груди, пояснице, области лопаток и спины;
  • мускулатура спины быстро утомляется;
  • одна из сторон грудной клетки выпячивается.

В запущенном состоянии патология может привести к большим нарушениям в функционировании легких, ЖКТ и сердца.

Причины возникновения сколиоза.

К этому заболеванию может привести:

  • сидячая работа и образ жизни;
  • аномалии в развитии;
  • рахит, болезни связанные с обменом веществ и соединительными тканями, полиомиелит;
  • дистрофия мышц, наблюдаемая в шейном отделе, грудной и поясничной области;
  • проблемы с осанкой;
  • травмы и возникающие опухоли в районе позвоночника;
  • повреждения костей таза или различных участков ног;
  • церебральный паралич, появляющийся в детстве;
  • остеопороз. Обычно он возникает из-за недостаточного количества кальция в организме;
  • процессы деформации позвоночника, вызванные остеомиелитом;
  • разница в длине ног;
  • миозит и т.д.

Чаще всего сколиоз появляется у детей подросткового возраста в период их активного развития из-за слабых спинных мышц.

Виды заболевания.

Патология может захватывать локальные области поясницы, груди или шеи.

Если говорить о форме искривления, то она делится на:

  • S-образную. Этот вид характеризуется 2-мя дугами искривления;
  • С-образную. Имеет 1 дугу.

По форме отклонения от нормального позвоночного столба эта болезнь разделяется на право- и левостороннюю.

Также медики насчитывают 4-ре степени сколиоза. От самой легкой первой (асимметрия почти не видна, наблюдается сутулость), до 4-ой (когда искривление достигает максимума, и болезнь уже поражает внутренние органы).

Как лечат сколиоз?

После осмотра, врач составляет индивидуальную лечебную программу для пациента, исходя из полученной информации: вида и стадии заболевания, его запущенности, возрастной категории и других факторов. Она основана на консервативном врачевании: с использованием медикаментов, резонансно-волновой терапии и иных способов.

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