Реабилитация после инсульта

Вовремя начатая профилактика инсульта головного мозга помогает предупредить развитие опаснейшей патологии в подавляющем большинстве случаев. Но, к сожалению, в нашей стране многие люди слишком мало внимания уделяют тревожным симптомам, откладывают лечение на потом. В итоге удручающие цифры: в России регистрируется примерно 400 000 случаев инсультов в год.

Нередко организм вовсе не способен справиться с ударом. Согласно данным ВОЗ каждые 6 секунд инсульт уносит жизнь одного человека, причём, с каждым годом эта патология омоложается.

Распространенными последствиями перенесённого инсульта являются постоянные головные боли, речевые нарушения, параличи. Лечение после инсульта далеко не всегда даёт результаты, эффективность его во многом зависит от состояния пациента, от времени начала реабилитации после инсульта, от правильности совокупно выбранных методов.

Предотвратить инсульт куда проще, чем справляться с его последствиями. Но для начала стоит хоть немного представлять себе, как возникает инсульт и кто оказывается в группе риска.

Как возникают инсульты?

По причинам происхождения бывает инсульт ишемический (инфаркт мозга) и геморрагический (кровоизлияние в мозг).

В первом случае какой-то участок мозга остаётся вдруг без кровоснабжения. Причиной становится попадание в головные артерии оторвавшегося тромба или атеросклеротической бляшки, кислородное голодание мозга при увеличении вязкости крови вплоть до образования сгустков, при резком снижении артериального давления.

Кровоизлияния в вещество головного мозга возникает, напротив, в результате резкого скачка кровяного давления вверх, ведущего к разрыву артерий. Если давление постоянно очень высокое, то кровь может даже выдавливаться в мозг сквозь сосуды.

Вам особенно важно знать, в чём состоит профилактика инсульта головного мозга, если вы относитесь к одной из следующих категорий людей:

люди с наследственной предрасположенностью к этой патологии;

гипертоники (люди с постоянно повышенным давлением при норме 120/ 80);

диабетики с повышенным уровнем холестерина в крови и часто поднимающимся намного выше средних показателей артериальным давлением;

люди с различными формами сердечной недостаточности и аритмией;

заядлые курильщики;

мужчины поле 45 лет;

женщины после 55 лет;

каждый человек после 65 лет.

Лечение после инсульта

Врачи в каждом случае не обещают высоких результатов лечения неврологических осложнений перенесённого инсульта. После инсульта порой бывает очень сложно восстанавливаться, да и полное выздоровление невозможно, но чем раньше начата реабилитация, тем лучше.

Китайская медицина видит причины инсульта в куда более глубоких процессах, вникает в саму суть сбоев организма, возникающих из-за внутренней душевной дисгармонии. И даже скептики не могут порой отрицать, что многотысячный опыт традиционной китайской медицины оказывается куда более полезным в лечении последствий инсульта, чем вся развитая мощь медицины европейской.

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Что предлагает медицина для профилактики инсультов?

Важно понимать, что инсульты куда проще предотвратить. Чем лечить их разрушительные последствия.

Согласно общепринятым рекомендациям:

нужно держать под контролем артериальное давление и бороться с гипертонией (регулярно измеряйте давление домашним тонометром, при возникновении тревожных симптомов обращайтесь к врачу);

не закрывайте глаза на аритмию (важно регулярно проходить ЭКГ для выявления нарушений в работе сердца);

если у вас повышен холестерин, раз в год проверяйте кровь на содержание липидов (также не пренебрегайте назначенной врачом лечебной диетой и больше двигайтесь – хотя бы гуляйте по часу пешком каждый день);

принимайте препараты, предотвращающие тромбообразование (особенно если выявлены нарушения крообращения, варикозная болезнь);

раз год делайте анализ крови на глюкозу;

курильщикам стоит отказаться от навязчивой привычки.

Причины и профилактика инсульта согласно знаниям китайской медицины

С точки зрения китайской медицины, эта патология имеет всегда сложную этиологию, составленную двумя элементами – ветром и флегмой. Лечение после инсульта заключается не только в восстановлении работы органов и систем, но и в изменении восприятия стрессовых ситуаций для предотвращения нового удара, который может стать губительным. Профилактика инсульта головного мозга, согласно знаниям китайских врачевателей, призвана пресекать любые разрушительные процессы в энергетике человека.

Ведь к инсульту располагают эмоциональные нарушения, влияющие на работу печени. Когда человек часто гневается, нарушается нормальное прохождение энергии печени, распределяющей энергию по всему телу, в соответствии с её метаболической функцией. В итоге застоев печени нарушается общее самочувствие. А в женском организме могут происходить гормональные сбои.

На второй стадии печень нагревается, жар добавляет бессонницу, боли в голове, постоянную сухость во рту.

Постоянное нагревание сушит организм, выжигается инь. Симптомы недостаточности этой энергии – чрезмерная потливость, мушки перед глазами, нарушения в мочеполовой сфере.

Стадия возникновения ветра (который "гуляет" по опустошённым без энергии сосудам) – уже серьёзно запущенные сбои в организме. Появляются головокружения нервный тик, тремор. Инсульт, по сути, является тяжелейшим проявление ветра.

Также важный компонент – слизь, появление которой связано с неправильной работой пищеварительной системы. В то время как правильное питание помогает избавиться от зашлакованности организма и уменьшит вероятность инсульта.

При жаре в печени слизь обезвоживается, становится гуще, превращается в флегму. Сочетание закупоривающей сосуды флегмы и ветра в сосудах напрямую приводит к возникновению инсульта.

Профилактика инсульта головного мозга, согласно китайским медицинским знаниям, сводится к поддержанию чистоты духа, в умении бороться со стрессами. Ведь неврологические сбои патогенно влияют на все системы организма. Второй важный компонент профилактики инсультов – здоровое питание и регулярная очистка организма от шлаков.

Борьба со стрессами заключается в выработке правильного отношения к ним вне разрушительного влияния на тело и дух. Эта работа очень сложна, требует изменения стиля жизни и образа мышления.

Традиционная китайская медицина учит не просто следить за своим физическим здоровьем и представляет вам для этого много уникальных методик. Этот раздел мировых знаний помогает возвращать душевную силу, учит обретать гармонию, без которой сложно быть здоровым и сильным.