Лечение хронического простатита

Простатит встречается в жизни почти каждого мужчины хотя бы один раз. В некоторых случаях он переходит в хроническую форму, причиняя физические мучения и сильный психологический дискомфорт. Дополнительно снижается иммунитет из-за наличия постоянного очага воспаления в организме. Западная медицина использует для его лечения антибиотики, противогрибковые и противовоспалительные препараты, больше нацеливаясь на снятие симптомов и устранение возбудителя заболевания. Китайская народная медицина (КНМ) работает в первую очередь с первопричиной, поэтому обеспечивает более эффективное лечение с устойчивой ремиссией. В медицинском центре «Млечный путь» проводится лечение хронического простатита методами КНМ и по доступным ценам. 

Подход китайской медицины к диагностике простатита

Китайские врачи не считают это заболевание чисто инфекционным. В КНМ выделяют пять типов простатита, которые отличаются первопричиной:

Симптоматика у разных пациентов бывает схожая, но при этом причина поражения простаты отличается. Врачи нашего центра могут установить истинный источник проблемы и подобрать для его устранения правильную схему терапии. 

Эффективное лечение простатита у мужчин в центре «Млечный путь»

Для каждого пациента наши врачи составляют индивидуальный план лечения. В него могут входить такие методики:

 

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